¿Cuáles son las causas que afrontará Macri? Nacionales 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Una de las causas más grandes es la del Correo Argentino, que apunta contra la empresa de la familia Macri, Socma. Una investigación que podía complicar a Macri era la de los Panamá Papers, pero fue sobreseído el pasado 5 de diciembre, a menos de una semana de dejar el poder.

FOTO NA MACRI. El sábado, durante la despedida con la gente en Plaza de Mayo.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente saliente Mauricio Macri sumó 144 denuncias judiciales durante los 4 años de su mandato, aunque solo un puñado han avanzado hasta el momento. Según el registro del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), Macri sumó 22 denuncias entre diciembre de 2015 y todo el 2016, 51 en 2017, 38 en 2018 y 39 en lo que va del 20 año.

En la mayoría de ellas el ingeniero de la UCA ni siquiera está imputado y en gran parte no hubo ningún avance desde que fueron presentadas.

Una de las causas más grandes es la del Correo Argentino, que apunta contra la empresa de la familia Macri, Socma.

En ese expediente, el Estado argentino le reclama a la familia Macri una deuda por el pago del canon por la concesión del Correo que tuvo Socma entre 1997 y 2003.

A 2001, la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones, que en ese entonces equivalían a US$ 296 millones debido a la convertibilidad, lo que actualizado con sus respectivos intereses por morosidad son, para la Procuración, unos $4 mil millones.

Socma, por su parte, le exige al Estado la liquidación por la expropiación que hizo el ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

Otra causa que complica al presidente es la que refiere al blanqueo de capitales dispuesto por Macri en el que fue beneficiado su hermano Gianfranco.

En ese proceso, desde febrero está a la espera de ser tratado el amparo de Felipe Solá contra el DNU que habilitó el blanqueo de dinero de familiares de funcionarios, luego de que el Congreso se expresara en sentido contrario.

En concreto, con ese decreto, Macri reglamentó la ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016 por el Congreso, pero con cambios para habilitar a los familiares de funcionarios.

Ambas causas serán seguidas de cerca por Carlos Zannini, que será el procurador del Tesoro en el gobierno entrante.

La tercera causa por la que el ingeniero podría dar explicaciones en el futuro es la de los "Parques eólicos".

En ella, se sostiene que el Grupo Macri armó una estrategia para entrar en el negocio de las energías renovables y que pudo quedarse con la licencia para explotar parques eólicos sin pasar por una licitación para luego vender el proyecto a otra empresa y hacer una gran cantidad de dinero en la maniobra.

Además, hay dos causas más que podrían complicar al presidente saliente: el caso de Autopistas del Sol y el del Paseo del Bajo.

En la primera, el juez investiga si hubo una maniobra desde el Estado para beneficiar a la empresa de la familia Macri, ya que Socma vendió sus acciones en la empresa de autopistas cuando sus acciones estaban en los valores más altos.

En la obra del Paseo del Bajo, una de las más importantes de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, no está involucrado directamente .

Mauricio Macri, sino su primo Ángelo Calcaterra, ex titular de Iecsa, la firma que se quedó con el tramo más grande del mega proyecto, aumentando su valor de venta.

Por último, una causa que podía complicar a Macri era la de los Panamá Papers, pero fue sobreseído el pasado 5 de diciembre, a menos de una semana de dejar el poder. Sin embargo, la Justicia aclaró que seguirá investigando a Gianfranco Macri.