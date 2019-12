Los desafíos de Scaloni Deportes 09 de diciembre de 2019 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA ENTRENADOR./ Scaloni espera por las Eliminatorias.

(Especial para LA OPINION). - Termina un año muy activo para el combinado albiceleste y para su entrenador, que pudo salir del foco de las críticas, recién en los últimos partidos amistosos, donde se lo vio plantado de una manera más convincente.

Lionel Scaloni cuyos desafíos para el 2020, serán determinantes en la línea de consolidar su liderazgo y el proyecto de renovación, del que se hizo cargo, luego del traumático ciclo de Jorge Sampaoli, ha mostrado un innegable síntoma de madurez. El joven técnico nacido en Pujato, hasta aquí, debió caminar entre prejuicios fundados, por su carencia de antecedentes, hasta la descalificación del mundo de fútbol criollo, que le auguró un final estrepitoso sin crédito alguno a su tarea.

Ese trabajo de seducción, o mejor dicho, de idoneidad frente a la opinión pública, no esta terminado; los objetivos que se avecinan ratificaran esto que percibimos de forma positiva, si es que los resultados le dan la derecha, sopena que de lo contrario, retornen las imputaciones vinculadas a esa falta de historia como jefe de equipo. Por el momento, sobre la mesa de evaluaciones tenemos una veintena de partidos, en diferentes circunstancias y ante rivales de fuste, en muchos casos y su primera experiencia en un torneo de los quilates de la Copa América, jugado a mediados de este año en Brasil. Hay que decir, que en los compromisos de las distintas ventanas FIFA, las repercusiones, han sido favorables y el grado de improvisación de sus decisiones y convocatorias, fueron de mayor a menor, logrando en las ultimas presentaciones, buenos resultados y disparadores para evaluar a varios futbolistas nuevos, como así también, a otros históricos, algunos de los cuales, pasaron a retiro como si tal cosa, ejemplo, Sergio Romero, del que pocos reclaman su presencia y Gonzalo Higuain, también apartado de las citaciones, sin controversias mediáticas.

En el caso del certamen mas importante de nuestro continente, las polémicas arbitrales en los juegos ante Brasil y Chile, le quitaron de encima el foco de las críticas, por otra decepcionante actuación, para colocarlos sobre quienes perjudicaron claramente a los albicelestes, especialmente, en el partido jugado en Belo Horizonte, en consecuencia, Scaloni, dio vuelta esa página quedando del lado de los damnificados.

Ahora, esta segunda parte de su gestión, tendrá otros listones mas altos, el comienzo de las Eliminatorias en marzo próximo y la nueva edición de la Copa América que se disputará con una organización bi nacional, entre nuestro país y Colombia, le pedirá a cambio, mayor personalidad y flexibilidad para seguir amalgamando esas dos generaciones de jugadores, que todavía conviven en el campamento de Ezeiza.



CON CHILE, EN EL ESTRENO

Hace algunos días se presentó el esquema de partidos para el campeonato sudamericano a jugarse desde junio. Con una inédita modalidad. La Copa América, se jugará en dos naciones no limítrofes, en la cual, el partido inaugural se disputará en el estadio Monumental y tendrá como protagonistas a los albicelestes y a los chilenos y que 4 semanas más tarde, en territorio colombiano, presentará el partido final.

Las 10 selecciones de Sudamérica, más dos invitados (Qatar y Australia), quedaron repartidos en los grupos y se delimitó la hoja de ruta de un torneo que vio a la luz en 1916, y que ensayará un esquema que muchos auguran, su éxito desde el punto de vista económico. Esto ha provocado un cambio de formato: en vez de tres grupos de cuatro equipos, esta vez la primera fase contará con dos hexagonales, en los que se enfrentarán todos contra todos.

En la Zona Norte están Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, y Colombia, que oficia como líder de grupo. Y la Zona Sur está compuesta por Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, cabeza del bombo. Australia y Qatar fueron sorteados y quedaron en el Grupo A y B, respectivamente.

Los cuatro mejores equipos de cada hexagonal pasarán a los cuartos de final, los vencedores a semifinales y luego a la final.

En total se disputarán 38 encuentros, doce más que en las versiones anteriores. La disputa de esta edición, la cuarta en los últimos cinco años (2015, 2016, 2019 y 2020), se debe a que la Conmebol decidió igualar esta competición con la Eurocopa. Chile ha ganado dos trofeos, Brasil ha sido el último campeón, mientras que la Argentina ha jugado dos finales.



LE BAJARON EL PULGAR A LA BOMBONERA Y AL CILINDRO

Entre los estadios propuestos por la AFA, para acoger los partidos de esta edición, estaban inicialmente, los míticos escenarios ubicados en la Boca y en Avellaneda; no obstante, la inspección del comité organizador, los desecho por carecer los mismos de comodidades no negociables, como estacionamientos y sectores adecuados para la prensa, entre otras observaciones.

De esta manera, el estadio del Bicentenario en San Juan y el Monumental, desplazaron a Racing y Boca de estos compromisos, abriendo una nueva polémica sobre, la obsolescencia de muchas de las tradicionales estructuras donde se disputan los partidos de la Superliga, en las cuales, las inversiones para mejorar el confort de los aficionados y la seguridad de los mismos, dejan mucho que desear. Mas partidos, más sedes, nuevos países invitados y un negocio gigantesco que hace centro, en la pasión del hincha, como siempre.