Urcera y Franetovich, los campeones Deportes 09 de diciembre de 2019 Redacción Por En San Nicolás se definió el TN con las coronas obtenidas por José Manuel Urcera en la Clase 3 y Ever Franetovich en la 2. Las victorias de la carrera final fueron para Alfonso Domenech y Nicolás Posco, respectivamente.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS APAT.ORG.AR FESTEJOS EN SAN NICOLAS./ Urcera celebra con su trofeo; Franetovich también tuvo el suyo en la Clase 2.

José Manuel Urcera, con Honda Civic, se consagró este domingo campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional, al finalizar sexto en el Premio Coronación, que se corrió en el autódromo San Nicolás Ciudad. En tanto, Emanuel Moriatis finalizó con su Ford Focus en la séptima posición. El bonaerense de Lanús, que marchaba segundo en el campeonato, era el único rival directo del rionegrino Urcera, pero no pudo sumar en la competencia. Esto representó en la tabla anual una suma total de 279 para el representante patagónico, con 16 de ventaja sobre el lanusense.

La prueba la ganó Alfonso Domenech de Pergamino, quien triunfó al cabo de las 22 vueltas al trazado de 4.000 metros en 35m50s054. Sus escoltas fueron el cordobés Facundo Chapur y el mendocino Julián Santero, ambos con Ford Focus. Detrás clasificaron Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), el cordobés Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), y Urcera (Honda Civic). Después Moriatis, Joel Gassmann, Rudi Bondziak y Antonino García, hasta los 10 primeros.

La primera serie clasificatoria de la Clase 3, a seis giros, la ganó el santafesino Manuel Luque (Chevrolet Cruze), y en la segunda el triunfo fue para el campeón saliente, el tandilense Leonel Pernía (VW Vento).



POSCO EN LA 2

En la Clase 2, el venadense Ever Franetovich (Fiat Palio), se quedó con el campeonato tras ubicarse quinto en la final, a 16 vueltas, que ganó el bonaerense Nicolás Posco (Focus). Franetovich doblegó en la lucha por el título al olavarriense Agustín Herrera (Renault Clío), quien culminó en sexto lugar.

Posco tuvo un tiempo de 33m17s640/1000, segundo se ubicó Marcos Fernandez (Nissan) a 400 milésimas y tercero Gastón Iansa (Ford Fiesta Kinetic) a 1s476. Luego finalizaron: 4) Sebastián Pérez, 5) Ever Franetovich, 6) Agustín Herrera, 7) Facundo Leanez, 8) Gastón Grasso, 9) Fernando Gómez Fredes y 10) Ian Reutemann, el piloto de Humboldt.

En cuanto a los rafaelinos, Agustín Bonomo finalizó 21° cumpliendo las 21 vueltas y quedando a 25s844 del triunfador. Por su parte, Juan Ignacio Canela solo pudo dar 10 giros.