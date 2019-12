Empate en el cierre de año Deportes 09 de diciembre de 2019 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

Estudiantes de Buenos Aires empató ayer como local 1-1 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el postergado de la decimotercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, que prolongó su racha negativa.

Mauricio Vera adelantó a los patagónicos en el arranque del segundo tiempo, pero a quince minutos del final lo igualó Gonzalo Goñi para el local.

Con este resultado, Estudiantes de Caseros terminó el año con 23 puntos, a cinco unidades de los líderes Atlanta, Platense y Estudiantes de Río Cuarto, aunque hace siete partidos que no puede ganar.

Por su parte, Brown de Madryn tiene 18 e intentará remontar posiciones en la segunda mitad de la temporada, cuando se reanude en 2020.

Ahora sí se cerró el año en la Primera Nacional y todos los planteles entran en el receso de vacaciones.



LA PRIMERA DEL 2020

El principal certamen de ascenso de nuestro país, la Primera Nacional, se reiniciará el fin de semana del 8 y 9 de febrero, con la disputa de la 16ª fecha. En dicha oportunidad Atlético de Rafaela estará recibiendo en el Monumental de Alberdi a Brown de Adrogué.

A continuación, todos los partidos:

Zona A: Estudiantes Buenos Aires vs Mitre de Santiago del Estero, San Martín de San Juan vs Belgrano, Agropecuario vs Alvarado de Mar del Plata, Barracas Central vs Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón vs Nueva Chicago, Temperley vs Estudiantes Río Cuarto, Platense vs Ferro Carril Oeste, Independiente Rivadavia vs Atlanta.

Zona B: Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza, Quilmes vs Tigre, Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué, All Boys vs Chacarita, Gimnasia Jujuy vs Deportivo Riestra, Santamarina vs Sarmiento de Junín, Instituto vs Villa Dálmine, San Martín de Tucumán vs Almagro.