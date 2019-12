Togni, nuevo DT de Quilmes Deportes 09 de diciembre de 2019 Redacción Por El ex DT de Peñarol, con último paso por Moreno de Lehmann (Primera B), llega para reemplazar a Héctor Rudi Viotti en el "Cervecero".

FOTO ARCHIVO A BARRIO ITALIA. / Hugo Togni será el entrenador de Argentino Quilmes en la temporada 2020.

Desde hace algunas semanas había comenzado a circular la versión que Héctor Rudi Viotti no iba a continuar como entrenador del primer equipo de Argentino Quilmes. Lo que no se sabía, era quién iba a ser su sucesor. La dirigencia del ‘Cervecero’ se movió rápido en el mercado que ya empieza a tener movimiento –y de qué manera- y abrochó lo que puede ser el ‘pase del verano’: Hugo Togni será el sucesor de Viotti.

Durante el fin de semana Togni terminó de cerrar su llegada a barrio Italia luego de desvincularse de Moreno de Lehmann, club en el cual estuvo en este 2019. Así, el ex entrenador de Peñarol, con quien ganó todo, volverá a dirigir en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tras una temporada en la B.

De esta forma, el joven e exitoso DT, dirigirá, desde 2020, su cuarto club. Tras sus inicios en San Isidro de Egusquiza, Peñarol y Moreno, ahora le llega el turno de dirigir al ‘Cervecero’.

Mediante sus redes sociales, el entrenador Hugo Togni se despidió de Moreno de Lehmann con el siguiente mensaje:

"Solamente quería agradecer a los jugadores, Comisión Directiva y simpatizantes de Moreno por el apoyo, compromiso del año y fundamentalmente por confiar en mí y mi equipo de trabajo, (Juan Senn, José Aguirre, Germán Rosales, Diego Gareis, Sandra González, Seba Farías y el gran Claudio - Diente para los amigos), palabras aparte para ustedes. Decirles que siempre me brindé al máximo por los colores y me llevo los mejores recuerdos en este primer paso por el More, sabiendo que siempre dejé todo, algunas veces alcanzó otras no. La emoción de dirigir al club donde aprendí lo que es el sentido de pertenencia, donde aprendí los valores de la vida y me convertí en parte de su ADN para siempre, fue increíble. Entrar con mi hijo a la cancha para que pueda sentir lo mismo que yo, eso se llama sentido de pertenencia a través de un vínculo Eterno. Gracias gracias Moreno de Lehmann".