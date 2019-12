Hoy armamos el arbolito de Navidad: ¿Cuánto sale?

Por lo general , la gente fue por las luces navideñas, que son las que no duran demasiado año tras año. Además, algunos eligen armar un ejemplar un poco más austero, ahorrando con accesorios que no son indispensables.

La habitual tradición de la Navidad puede generar un mal de cabeza para algunos. Sin embargo, para otros, el ritual de armar el árbol de Navidad en familia es uno de los momentos más lindos del año.

Independientemente de cómo se lo tome, hoy debemos armar el arbolito y en este año 2019 es más caro que en otras temporadas porque, al igual que el resto de las cosas que consumimos día a día, todo aumentó.

Algunos dicen que cuesta un %50 más, mientras que otros comerciantes, aceitados en el sector, dicen que es mucho más. Lo concreto es que hay que buscarle la vuelta y observar los detalles, para gastar lo justo y necesario.

Un arbolito navideño, de unos 50cm, que habitualmente ponemos arriba de un mueble, se puede conseguir por $350, mientras que uno más grande, de unos 2,5mts, está en $1350. En tanto, las luces intermitentes, las que decoran el árbol, van de $150 a $210. Por lo general, las que más se venden, son las luces led o de arroz. Aparte, hay que aclarar que las luces duran un año, como mucho dos. No es muy normal encontrar luces que duren años y años, y la gente quiere que haya luz acondicionando el living o la cocina.

Para comenzar ya tenemos "la base" de un buen arbolito de Navidad. Se le puede sumar una mesa, un buen adorno, lo que lleva a un monto, total de $1300, eligiendo bien los accesorios. En tanto, algunos comercios del centro decides ofrecer a la los clientes "un árbol económico", que baja hasta $890, con otras variables.

Según se pudo averiguar, los empleados de los comercios dicen que la gente elige no comprar las lametas navideñas, que son esos rollos lumínicos que sirven exclusivamente para decorar el árbol en la parte final de su armado, es decir, van después de las bolas y los objetos que se cuelgan. Aparte, muchas duran de un año al otro, ya que no se deterioran (si se pueden cortar), y por eso la gente las reinventa para que sigan estando una Navidad más.

En tanto, el adorno más caro, en casi todos los lugares, es el puntal del árbolito. La estrella que va en la punta o el objeto en sí que uno le quiera poner. Es uno de los productos más grandes que se utilizan, y ronda entre los $100 y los $170.

El pesebre es, al parecer, una tradición que se sostiene. Con los precios en ascenso, daba la sensación que este icono iba a salir de escena, pero la gente sigue optando por la fe y se lleva el pesebre entero, muchas veces con los animalitos incluidos.

Por lo pronto, la gente ya hoy arma el árbol y de a poco le va a ir agregando cosas. La gente mira los precios, es un común denominador de todos los negocios de la ciudad, o al menos es la sensación de los dueños. No se quejan de las ventas, pero saben que la cosa se mueve muy de a poco.

Según anticiparon los propios comerciantes, a diferencia de otros años, los comercios arrancaron con anticipación y, recién la semana pasada, terminaron de armar las góndolas exclusivas de Navidad, y sumaron las luces que se ofrecen con incrementos de hasta el 50%.