Campaña de consumidor responsable de neumáticos

La campaña, además de concientizar, promueve acciones concretas por parte de la ciudadanía, invitando a los usuarios a que luego de cambiar sus neumáticos se aseguren de que éstos ingresen al Complejo Ambiental o destinos habilitados para su procesamiento final.

REGULADA. Esta acción puede realizarse directamente en los comercios adheridos.

La Municipalidad de Rafaela, en conjunto con la agrupación de comerciantes de neumáticos de la ciudad, lanzaron una campaña de concientización y un plan de acción sobre el destino final de los neumáticos, y el compromiso de los consumidores frente a los servicios contratados.

Dicha campaña, además de concientizar, promueve acciones concretas por parte de la ciudadanía, invitando a los usuarios a que luego de cambiar sus neumáticos se aseguren de que éstos ingresen al Complejo Ambiental o destinos habilitados para su procesamiento final. Esto puede realizarse directamente en los comercios adheridos.

María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, destacó: “El ciudadano de Rafaela tiene cierta conciencia y compromiso ambiental, por eso seguimos gestando acciones que nos permiten avanzar y tener una ciudad cada vez más sustentable, saludable y comprometida con los residuos que genera”. Y agregó que “la articulación con todos los representantes de los comercios de neumáticos, fue necesaria y fundamental para pensar esta campaña”.



En Rafaela se acumulan más de 26 toneladas por mes de neumáticos, que se envían a una planta de tratamiento para su procesamiento final. Por eso es fundamental que los neumáticos que ya no se utilizan, ingresen al Complejo Ambiental para asegurar su destino final.

Si los neumáticos se arrojan o acumulan en lugares inadecuados, pueden generar incendios y la proliferación de insectos, por eso entregando las cubiertas al prestador del servicio, evitamos que se presenten este tipo de situaciones y ayudamos al cuidado del ambiente en la ciudad.

Los comerciantes de neumáticos, se adhieren al compromiso ambiental, oficiando de mediadores para asegurar que las cubiertas lleguen al Complejo Ambiental y puedan ser enviadas a la planta de tratamiento.

Actualmente se envían a Regomax, una empresa nacional dedicada al reciclado de neumáticos, que tiene su planta en la provincia de Buenos Aires, y transforma estos residuos en productos de alto valor agregado para su posterior reutilización en distintas aplicaciones.

En 2019 fueron enviados 8 cargas con neumáticos, y con esta iniciativa el municipio pretende que los lugares donde más se genera este residuo tenga una alternativa local para el acopio transitorio y continuar favoreciendo la reutilización de este material en diferentes aplicaciones que realiza la empresa como asfalto modificado, pistas de atletismo, canchas para deporte y plazas.

Las casas que venden y recambian neumáticos son quienes ofrecerán este servicio a sus clientes al costo de disposición, ya que deben abonar un canon en el Complejo Ambiental.

Este acuerdo de trabajo se realizó en conjunto con los comerciantes y se trabajó con ellos durante 6 meses. Las áreas municipales que trabajaron en este acuerdo son el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Daniel Vetorelli, de Vetorelli Neumáticos comentó: “En Rafaela hay muchos autos, cada vez va a haber más y esto es un problema por la cantidad de neumáticos que se desecha. Si las cubiertas en desuso no reciben un tratamiento adecuado, son residuos que demoran más de 500 años en degradarse. Nuestra preocupación es por el medio ambiente y para que estos residuos tengan un destino final seguro”.

Por su parte, Ariel Ferrario de Ferrario Neumáticos agregó: “El proceso de reciclado es muy costoso y son pocos los municipios que buscan alternativas para ocuparse de la problemática. En Rafaela los comerciantes, oficiamos de mediadores y ofrecemos el servicio de llevarlos al Complejo Ambiental para que el municipio se ocupe de darle el tratamiento adecuado. De este modo nos aseguramos que los neumáticos lleguen a donde deben llegar y no queden tirados en lugares públicos o lotes baldíos”.



UNA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

En Argentina, el desecho de neumáticos es de 130 mil toneladas anuales. Y debe ser responsabilidad de los Municipios y los ciudadanos, desarrollar acciones que mitiguen esta realidad. Los neumáticos si son quemados emiten dioxinas y furanos, gases muy contaminantes. Y si se acumulan en banquinas, en los techos de las gomerías, en campos o en baldíos, se convierten en basurales, focos de contaminación y peligro para la salud.

Desde el Estado local se invita a todos los ciudadanos a comprometerse una vez más con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente en Rafaela. Y se continúa con la búsqueda de soluciones locales para el tratamiento de este residuo, que puedan generar valor a nivel local.