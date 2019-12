La Rosa de la Paz brilló en el Belgrano Información General 08 de diciembre de 2019 Redacción Por En una noche que convocó a muchísimos rafaelinos, además de integrantes de diferentes instituciones, del programa de radio "Agregándole Valor a la Vida", y contó con la presencia del orfebre Juan Carlos Pallarols, se llevó a cabo el gran evento solidario por la Asociación Barbiana "La Casona de los Pibes".

FOTO AAV QUE NOCHE. El maestro Juan Carlos Pallarols en el escenario junto a Juan Carlos Basso entre otros.

La Rosa por La Paz llegó a Rafaela de la mano del programa radial "Agregándole Valor a la Vida" y del orfebre y creador del bastón presidencial Juan Carlos Pallarols, con el fin solidario de poder construir un aula taller para la Asociación Barbiana "La Casona de Los Pibes" y promover a que muchos rafaelinos se conviertan en embajadores de La Paz.

Así es que en el cine teatro Manuel Belgrado se realizó el gran evento en donde además se presentaron artistas de la ciudad que hicieron disfrutar de una gran velada a todos los presentes.

Desde los abanderados de las escuelas, los ex combatientes de Malvinas, los Boys Scouts, los integrantes de La Casona, los del programa radial, vibraron a partir de ver sentadas las bases de este gran proyecto.

"Para nosotros en este momento de emoción es lo que nos invade porque la rosa por La Paz nos invita a reflexionar sobre el valor de La Paz, sobre lo que significó la guerra por Malvinas más allá de en qué lugar nos tocó estar. Además con la rosa y gracias a ella fuimos a muchas escuelas a las que nunca hubiésemos podido ir y con Ana Santucci estamos trabajando juntos por un mismo objetivo", manifestó Carlos Tartaglia, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas.

Por su parte Gerardo Fassi del Centro de Ex Combatientes destacó la presencia de Juan Carlos Pallarols; "su presencia es un gran privilegio que nos alegra mucho y de algún modo nos reivindica y demuestra que siempre es mejor la paz", señaló Fassi.

En tanto Ana Santucci, de "La Casona de los pibes" dijo: "son muchísimas emociones las que estamos sintiendo porque ya estamos compartiendo con las escuelas, con sus alumnos que han recibido la rosa y fueron parte de esta campaña de Embajadores de La Paz, y no podemos estar más que felices. La verdad que para nosotros el proyecto de este espacio después de diez años de trabajo con infancias populares está en un momento significativo ya que estamos acreditando la propuesta educativa formal para ser escuela inicial y primaria de jornada completa, así que estamos en ese proceso de evaluación y acreditación y nosotros trabajamos para el desarrollo de muchos niños, jóvenes y adultos ".

Juan Carlos Basso, creador de "Agregándole Valor a la Vida", valoró el fin solidario de esta cruzada donde el objetivo económico quedó en un segundo lugar, ya que el acompañamiento a esta rosa por La Paz superó todas las expectativas.



"LA DIFERENCIA ES LA

HUMANIDAD DE LAS PERSONAS"

El orfebre creador de la Rosa por La Paz desplegó su humildad y predisposición en su contacto con muchos artesanos en la previa de su presentación en el cine Belgrano y disfrutó de compartir su experiencia y de permitir que con la réplica del bastón presidencial que llegó a Rafaela, muchos rafaelinos pudieron registrar ese momento con una foto.

"A mi me gusta recorrer el país para ver a la gente de todas las provincias sino no me hubiese metido nunca en este lindo del bastón de mando, recorriendo casi 200 ciudades, pueblos;esa es la salsa de la felicidad del disfrutar con el otro".

"El bastón es de la gente, mira como lo tocan, como se emocionan, se sacan fotos. Si no hay gente que vote, no hay presidente, y si no hay presidente para que vamos a hacer el bastón, lo único que le da sentido a todas las cosas es la humanidad, somos las personas; por una persona uno a veces da la vida y si uno da la vida por otro es persona la da por vos. Nos estamos olvidando que somos personas", indicó Pallarols.



LA ROSA POR LA PAZ

Pallarols sobre como surgió cada una de sus rosas dijo: "primero yo en mi familia tengo antecedentes de mi abuelo, de mi bisabuelo artesanos como yo pero que por razones de necesidad, -de poder comer todos los dias-, tenían que ir a la guerra que les pagaban, entonces ellos que sabían de la guerra y sabían que no había que hacer la guerra, yo me crié escuchando eso, por eso siempre supe que hay que trabajar por La Paz. Cuando pasó lo de la guerra de Malvinas y empecé a ver que volvían los veteranos con toda la carga que implica volver de una guerra y los familiares que habían perdido sus seres queridos, hice el primer homenaje y así fue como poco a poco nacieron las primeras rosas por la paz"