"La mirada del hombre y la mirada de la mujer jamás pueden confrontar" Locales 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Norma Bessone hizo historia al frente de la Sociedad Rural de Rafaela y ya piensa en varias aristas que tratará bajo su mandato. " Es caminar uno al lado del otro, compartiendo los objetivos comunes y procurando las herramientas necesarias", dijo.

FOTO JORGE BARRERA CON EMPUJE Y DECISIÓN. Norma Bessone ya está al frente de la Sociedad Rural con mucha determinación.

Norma Bessone que contó con el voto unánime de los socios de la Sociedad Rural de Rafaela, en una Asamblea General Ordinaria que pasará a la historia. Como la gestión misma de Norma, que con sus primeras horas al frente de la institución marca que una mujer estará al frente de la Rural.

De profesión docente, Bessone tuvo una destacada labor como directora fundadora de la Escuela de la Plaza, un proyecto educativo gestado en los años ’90. A partir del años 2005, ingresó la entidad ruralista y fue una de las impulsoras y articuladoras del Grupo de Ayuda de Mujeres Agrope­cuarias (GAMA), cuyas integrantes llevan a cabo un fecundo trabajo y aporte desde la mirada femenina y son activas participantes de las actividades sociales y gremiales que lleva adelante la institución. Registra también un breve paso por la gestión pública cuando estuvo a cargo de la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela en el año 2008.

"Desde ya que es un enorme desafío, un gran compromiso. Hace varios años que estoy trabajando en diferentes espacios de la Sociedad Rural y ahora ya hacía 4 años que junto a Pedro Rostagno veníamos compartiendo un equipo de trabajo en el cual pusimos muchas energías. En este tiempo hemos tenido muchos logros, pero también nos quedaron cosas en proceso y otras por organizar. De ahí entonces viene este compromiso para tratar de reforzar lo que hay pendiente y seguir gestionando por aquellos que queda por hacer", destacó la nueva mandataria al respecto y agregó: "muchas veces me pregunto esta decisión, sobretodo cuando aparecen cuestiones desafiantes o más comprometidas. Indudablemente que son las convicciones, tengo muchas seguridades de lo que podemos llegar a ser como sociedad, como país, he sido docente de alma toda mi vida y creo que en este hacer cotidiano siento que han quedado cuestiones pendientes. Si bien uno siempre se puso al 100% al servicio de la función que le ha tocado asumir. Hay que buscar nuevas herramientas, tratar de ir ajustando, corrigiendo, mejorando, acompañando en relación a las dinámicas que los propios momentos van imponiendo".

Norma hizo un repaso propio, y marcó algunas cuestiones que hoy la llevaron a tomar esta decisión: "también hay una cuestión social, una cuestión de barrio, de sentirse uno en condiciones de poder participar y también devolverle a la sociedad de pronto, algo, de lo mucho que un ha recibido a lo largo de toda su vida, argumentó.



PREMISAS Y OBJETIVOS

En el mismo día en el cuál asumió, Bessone habló de "sentarse en la misma mesa", y apuntó a las distintas ideologías que pueden existir dentro de la entidad, desde diferentes franjas etarias, para buscar un consenso. "Pienso que la mirada del hombre y la mirada de la mujer jamás pueden confrontar, sino que se deben complementar, ambas, en función de objetivos comunes. Son mirada diferentes, una quizá tenga una mirada particular, la otra quizás tenga un pragmatismo distinto, y ambas complementadas son extraordinarias. Entonces, creo que eso no hay que perderlo. Es caminar uno al lado del otro, compartiendo los objetivos comunes y procurando las herramientas necesarias. Ese es el andar por la vida, aprender a compartir debates, asumirlos, dentro de mesas con diferentes ideologías y franjas etarias", explicó la nueva presidenta de la Rural y sostuvo que "la contención, el mantener, el sostener y lo que venimos haciendo en estos años es fundamental. Atendiendo al funcionamiento interno y en todo lo que hace a la proyección. Nosotros no podemos olvidar que somos una entidad gremial, el rol del productor agropecuario es nuestro objetivo como entidad gremial y tenemos que bregar por su inserción en el contexto socio económico cultural que nos toca participar y ser actores. Ante los cambios de gobiernos y demás estamos muy atentos, nosotros participamos también activamente de lo que es la mesa de CARSFE, con equipos muy activos, dinámicos, participativos, respetuosos, en donde hay una gran cuestión y dinámica muy particular para interactuar permanentemente. Eso es lo que hace a lo específicamente gremial", dijo.

En tanto, apuntó también a los jóvenes, que de a poco se acercan y que, como sucede en todos los sitios, cuesta integrarlos: "queremos la formación de líderes, la incorporación de los jóvenes, fortalecer a GAMA dentro de este espacio de mujeres y de lo que implica saber llegar a la familia agropecuaria... son cuestiones básicas que nosotros tenemos, como así también la participación social, de puertas abiertas, donde no lo podemos perder. Debemos interactuar con las demás instituciones", dijo Norma y agregó que "en este tiempo me encontré con tanto afecto y con tanta calidad desde diferentes representantes de instituciones de la ciudad, que me lleva a pensar el entramado fantástico que tenemos como ciudad, que riqueza, que particularidad tan auspiciosa que tenemos. Hay un deseo de participar, de accionar y todas estas energías tenemos que procurar de ir orientándolas y potenciándolas. Y la Sociedad Rural, desde lo que tiene como premisa en cuánto a formación gremial, también ese 'puertas abiertas' para interactuar con las demás instituciones", destacó

A modo de cierre, dijo que "si no intentamos persuadir a la gente para tratar de buscar propuestas que respondan a los intereses que ellos tienen. Buscar herramientas para acercarlos. Nosotros en estos momentos tenemos incorporaciones dentro del grupo GAMA, el funcionamiento del ATENEO con un equipo muy inquieto de jóvenes, interesantes, pero necesitamos mayor cantidad de actores", finalizó Bessone.