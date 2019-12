El Albertplan Suplemento Economía 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Si se desea que vuelva la inversión a nuestra economía, es necesario que veamos la manera de incentivar a los empresarios a invertir y a aquellos que no lo son, a convertirse en empresarios, para dar empleo y multiplicar la riqueza generada en Argentina.

Poco a poco se va dilucidando el nuevo plan económico que se instaurará. Sabremos primero los nombres de quienes lo llevarán adelante y luego conoceremos las medidas en sí mismas. Y si bien, todavía tenemos muchos interrogantes, desde las declaraciones que se van realizando y la realidad económica condicionante en la que vivimos, vamos a intentar dilucidar el plan económico de Alberto.

Una de las frases más repetidas, durante la campaña y después de ella fue, “poner dinero en el bolsillo de la gente”, por lo que entendemos que se emitirá para hacer realidad lo dicho. Al respecto decimos que la emisión monetaria descontrolada implica inflación, sin embargo en el contexto en que estamos, la demanda de dinero de los particulares se encuentra en niveles muy bajos, por lo que si cambian las expectativas con el anuncio del ministro de economía y del plan a llevar adelante, esta demanda puede incrementarse y absorber parte de impresión de billetes que se realizaría. Luego hay que analizar hacia que sectores se dirigiría el papel impreso, ya que no todos viven las mismas realidades. Por ejemplo, el dinero que se canalice hacia los sectores de lácteos y carnes, con una oferta actualmente poco elástica, probablemente iría a precios, incrementando la inflación, mientras que la demanda que se canalice a sectores que actualmente tienen oferta insatisfecha, como los electrodomésticos de línea blanca, textiles, calzados y automotores, estos tienen capacidad para satisfacer la demanda y no se trasladaría a aumentos de precios y probablemente ayudaría a la reactivación de dichas industrias.

Se habla también de subir impuestos, lo que consideramos una pésima medida, especialmente dada la carga tributaria que tenemos en el país. Si se desea que vuelva la inversión a nuestra economía, es necesario que veamos la manera de incentivar a los empresarios a invertir y a aquellos que no lo son, a convertirse en empresarios, para dar empleo y multiplicar la riqueza generada en Argentina. Esto nunca se logra aumentando impuestos, por el contrario hay que cambiar íntegramente la pésima matriz impositiva de nuestro país, con impuestos distorsivos y en algunos casos demagógicos e ineficientes como el de los débitos y créditos en las cuentas bancarias o el de la renta financiera o la locura de incrementar improductivamente el valor de cada producto, en más de un quinto de su precio, a través del IVA.

Lo más prometedor de lo que se habló hasta el momento es el proyecto de creación de cuatro millones de empleos a través de la economía popular. Esperamos que sea una manera de intercambiar los actuales planes por verdaderos empleos, que generen riquezas que permitan a quienes trabajen producir lo necesario para cubrir sus necesidades de manera genuina, y en el futuro disminuir desigualdades. La economía popular es la más liberal de todas las economías, es suficiente con visitar las ferias para observar como cada uno busca tener algo con que comerciar y ganarse la vida satisfaciendo la necesidad de otro y muchas veces eludiendo los cuestionables impuestos. Esperemos que cuando se lleve adelante el programa, logre esquivar la utilización política de los mismos.

Deseamos que el Albertplan, tenga éxito, dado que nuestra economía no crece desde hace casi una década, pero somos cuatro millones de argentinos más, un poco más pobres y sin duda más desiguales.



