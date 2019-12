Antonio Banderas: premio al mejor actor europeo Información General 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El español Antonio Banderas fue distinguido ayer en Berlín con el premio al mejor actor de la Academia del Cine Europeo por su interpretación en la película "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar.

Banderas, en conexión en directo desde su Teatro del Soho, en Málaga, dio las gracias a la Academia y se disculpó por no estar en Berlín para recoger su premio.

De Almodóvar dijo que es "un milagro" que ocurrió en su vida, y agregó que el cineasta es el hombre que admira, respeta y ama.

Del filme dijo que ha sido uno de los momentos "más increíbles" que ha pasado en su vida ante una cámara, publicó ABC.

La nominación

Seguidamente reproducimos los detalles aportados por La Opinión de Málaga al momento de conocerse la nominación.La película 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, está dando muchas alegrías al actor malagueño Antonio Banderas, que ha sido nominado como mejor actor a los Premios de Cine Europeo (European Film Awards), que se entregarán el 7 de diciembre en Berlín, tal y como han anunciado la European Film Academy y EFA Productions este sábado durante Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La nominación de Banderas es una de las cuatro que ha recibido la cinta de Almodóvar, que también opta a los galardones en las categorías de Mejor película, director y guión, además de actor con Antonio Banderas, y que ahora votarán los más de 3.600 miembros de EFA.

Banderas compite en los votos para este galardón con de Mejor actor europeo con Jean Dujardin ('El oficial y el espía'); Pierfrancesco Favino ('El traidor'); Levan Gelbakhiani ('And then we danced'); Alexander Scheer ('Gundermann'); e Ingvar E. Sigurosson ('White, white day').