El panorama de la Liga Provincial Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA SE PUSO EN CARRERA./ Ben Hur sumó el primer triunfo el viernes ante Racing.

La cuarta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe deparó el viernes la victoria de Ben Hur, primera en el certamen, ante Racing de San Cristóbal por 84 a 62 en el Coliseo del Sur, y la derrota de Atlético Rafaela, también primera en este torneo, ante Comuna de Timbúes por 81 a 58.

Repasamos el resto de la jornada informado por el área de prensa de la Federación Santafesina y cómo quedaron las posiciones:

En la zona A, el grupo de la BH, Independiente de Chañar Ladeado quedó como único puntero y mantuvo su invicto en la visita al siempre difícil reducto de Rivadavia Juniors de Santa Fe, al que venció por 84 a 68 con 21 puntos y 6 rebotes de Lucas Reatti. Ravera, con 15 y Fossatti con 14, colaboraron en el ganador. Para los locales anotó 28 tantos el interno Agustín López.

Además, Centenario de Venado Tuerto logró su segundo triunfo al imponerse a Unión de Totoras como visitante por 75 a 67 con sus iniciales en dos dígitos: 18 de Gonzalo Maggio, 15 de Carpanetti, los mś destacados. Juan Saud anotó 28 en el perdedor. Este domingo desde las 20.30 Sportsmen Unidos recibirá a Cacu de Ceres.

Por su parte, en el grupo B de la competencia ya no quedan invictos y fue Náutico de Rosario el que se subió a la punta tras ganar su tercer partido consecutivo y el primero fuera de casa. Fue ante el durísimo Unión de San Guillermo por 73 a 62 con 23 tantos de Nicolás Giraudo (ex Libertad de Sunchales) y 18 de Andrés Gómez. Para el local convirtió 23 Bruno Mengoni.

Otro que empezó una racha fue Argentino de Firmat, que festejó en Tostado ante San Lorenzo por 64 a 60 y logró su segundo triunfo seguido. Omar Zanocco hizo 19 con 15 rebotes y el rafaelino Facundo Chiabotto 10. En el local terminaron con 13 tantos Alejo Méndez y Joaquín Benavídez.

El otro duelo del grupo se cerró con victoria de Brown de San Vicente en un duelo ante Trebolense. El lungo Jonatan Morero hizo 28 con 14 rebotes y Genaro Priotti anotó 18. No alcanzaron los 24 de Adrián Arias en la visita. Quedó libre Almagro de Esperanza.

El grupo C sólo tuvo la victoria de Atlético Sastre en San Javier por 83 a 80 apoyado en 21 de Fenoglio, 17 de Ferrari y 20 de Yácono. En el local hizo 32 Dellavalle. Estuvo libre Provincial de Salto Grande, mientras que este domingo desde las 20.30 jugarán Firmat ante Temperley de Rosario y Atlético Tostado con Alma Juniors de Esperanza.

Por su parte, la zona D que integra Atlético, mostró a Gimnasia de Santa Fe como el verdugo del invicto de El Tala de Rosario. Fue 89 a 77 para el elenco capitalino con un parcial impresionante de 24 a 8 en el cuarto inicial más la tarea superlativa de Gonzalo Sabatini, con 34 puntos y 12 rebotes. Para los rosarinos anotó 20 Santiago Cabrejas.

Quedó libre Peñarol de Elortondo y este domingo desde las 20.30 Atenas de Venado Tuerto recibirá a Libertad de Villa Trinidad.



POSICIONES

Zona A: Independiente 8 (4-0); Racing 7 (3-1); Rivadavia 6 (2-2); Centenario 6 (2-2); Unión 5 (1-3); Ben Hur 5 (1-3); Sportsmen 4 (1-2); Cacu 4 (1-2).

Zona B: Náutico 7 (3-1); Argentino 6 (2-2); Almagro 5 (2-1); Brown 5 (2-1); Trebolense 5 (1-3); San Lorenzo 4 (1-2); Unión de San Guillermo 4 (1-2).

Zona C: Atlético Sastre 6 (2-2); Central San Javier 5 (2-1); Firmat 4 (2-0); Atlético Tostado 4 (2-0); Temperley 4 (1-2); Alma Juniors 4 (1-2); Provincial Salto Grande 3 (0-3).

Zona D: El Tala 7 (3-1); Atlético Rafaela 7 (3-1); Timbúes 5 (2-1); Gimnasia 5 (2-1); Libertad 4 (1-2); Peñarol 3 (0-3) y Atenas 2 (0-2).