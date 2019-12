Dos mujeres en dos secretarías destacadas Locales 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Bárbara Chivallero y Miriam Villafañe llegan al gabinete de Castellano para trabajar en la tercera gestión del intendente.

FOTO JORGE BARRERA EQUIPO CONFIRMADO. El nuevo gabinete de Castellano, donde están Chivallero y Villafañe.

Hace algunos días el intendente Luis Castellano presentó su gabinete en el que Bárbara Chivallero será la flamante secretaria de obra y servicios públicos y Miriam Villafañe ocupará la secretaría de desarrollo humano; dos áreas fundamentales en estos tiempos.

Sin lugar a duda lograr la renovación de nombres a la hora de conformar el gabinete para un tercer mandato no es tarea fácil. Los desafíos por el contexto socioeconómico a nivel nacional generan un impacto y un efecto directo sobre las gestiones locales.

Luis Castellano eligió para ocupar dos cargos de altísima exigencia a dos mujeres jóvenes pero con gran capacidad para administrar y conducir dos secretarías que necesitan de muchísimo trabajo y elaboración de proyectos.

SECRETARÍA DE OBRA

Y SERVICIOS PÚBLICOS

Este área que contempla muchísimos aspectos que impactan directamente en el vecino pero que además supone la ejecución de obras importantes y el manejo de una gran parte de los fondos públicos será conducida por Bárbara Chivallero, quien en la función pública ocupó el cargo de secretaria de Daniel Ricotti cuando era concejal y actualmente se ocupa de obras privadas en el municipio.

"Es un doble desafío el que me encomendó Luis y me genera mucho compromiso y responsabilidad; por un lado estar al frente de una cartera que abarca muchas cosas y por otro lado por ser mujer el estar en un área dura casi siempre conducida por hombres. Para mí es un desafío enorme, tengo todas las ganas, soy ingeniera civil y quiero hacer un buen trabajo".

"Lo que me pidió el intendente, porque eso es lo que el quiere, es lograr una mejor calidad de vida para la gente, lograr una Rafaela con la mejor infraestructura y servicios y lo que tenemos potenciarlo y la verdad que el intendente tenga esa confianza en mí es un enorme orgullo y estoy muy agradecida".

LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO HUMANO

Otro de los grandes desafíos de este tercer mandato de Castellano será el área de desarrollo social o humano como la planteó, en momentos en que las desigualdades y la falta de inclusión por parte de algunos sectores de nuestra sociedad tienen un impacto directo sobre el aumento de los hechos de inseguridad y violencia.

Para esta secretaría tan sensible eligió a una mujer que tiene estrecho vínculo con el territorio y conoce la realidad de los diferentes barrios de la ciudad, se trata de Miriam Villafañe.

"Estoy muy emocionada porque siempre trabajé en este lugar y todos los días me levanto con ganas de ayudar, de trabajar para el otro y de poder colaborar",señaló Villafañe.

"Yo venía trabajando en hábitat y desarrollo y mi secretaría en esta gestión se va a fortalecer en las personas, en brindarle oportunidades y mejorarle la calidad de vida, para eso es necesario articular con todas las secretarías y apoyarnos en cada una de ellas", manifestó la nueva funcionaria.

"Estamos en una época de crisis que nos preocupa pero más nos vamos a tener que ocupar para poder ayudar a cada uno de los vecinos y como lo dijo el intendente es importante conocer bien los sectores de Rafaela para poder llevar respuestas que sirvan; conozco a muchas familias, tengo una relación hermosa y con el grupo humano que voy a tener para trabajar vamos a poder ver los resultados", finalizó.