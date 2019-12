A Copa de Oro en Paraná Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Santa Fe está entre los 8 mejores con buena labor de Aimo y Mandrille

Una positiva jornada inicial en el Seven de la República que se disputa en Paraná tuvo el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby, logrando dos victorias y una caída, con una meritoria performance de los dos jugadores del Círculo Rafaelino que integran el plantel.

En el primer partido, por la mañana, Santa Fe le ganó a Misiones por 35 a 17 con un try de Facundo Aimo. Luego, a la tarde fue victoria ante San Juan por 26 a 19 y esta vez fue Manuel Mandrille quien apoyó un try. Finalmente, en el último encuentro de la fase clasificatoria, el seleccionado de la USR no pudo con Rosario, que prevaleció por 29 a 17.

Previamente, por la misma zona, Rosario le había ganado a San Juan por 28 a 19 y a Misiones por 19 a 14, mientras que San Juan le ganó a Misiones 17 a 12.

De esta manera, cumplió el objetivo fundamental de meterse en la Copa de Oro. Este domingo desde las 11.20 enfrentará a Tucumán.