"Te voy a matar a vos y a mi hermano" Policiales 08 de diciembre de 2019 Redacción Por Fue parte de lo que dijo un rafaelino con destino a su padre y un hermano, al momento de una intervención policial.

Uniformados de la Seccional 13ª se dieron cita ayer en un domicilio ubicado en la calle Simón de Iriondo al 1700, como consecuencia de un llamado telefónico por parte de quien allí reside, un hombre de 67 años de edad, quien dio cuenta de un disturbio de índole familiar.

Tal lo adelantado en la tarde de la víspera por LA OPINION online, ante los servidores de la ley el ciudadano dio a conocer que tiene problemas con su hijo Rodrigo Matías T., por quien esta en vigencia una prohibición de acercamiento.

Por ello solicitó a los policías que lo retiren del lugar, como consecuencia de que Rodrígo Matías se hallaba en estado de ebriedad a la vez que desobedecía un mandato judicial.

En dicho marco, el sujeto de referencia comenzó a insultar a su padre, y entre otras cosas le dijo "viejo vigilante. Pu... Llamaste a la 'cana', a la 'gorra'. Te voy a matar a vos y a mi hermano que está durmiendo, porque son 'bate cana' y 'vigilantes'. y le voy a prender fuego la casa".

Por ello se llevó adelante la detención de quien se mostraba con marcada agresividad, y al darse conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno, este dispuso se lo traslade hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, a los fines que determina la ley, dándose inicio a una causa por desobediencia y amenazas.

PRESO TRAS EL

ROBO DE BICICLETA

Una mujer de 31 años de edad y residente en la calle Francia al 2500, denunció que desde la escuela Nicolás Avellaneda (se ubica en el cruce de las calles E. Salva y Arenales) le habían informado el robo de una bicicleta SLP a su hijo de 15 años de edad, vehículo que portaba un velocímetro colocado por el citado menor.

Así las cosas, tal lo adelantado en nuestra sección online en la mañana de ayer, cuando agentes de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía circulaban por la esquina de las calles Italia y G. Maggi, observaron que Lucas Daniel T., de 28 años, empleado municipal con domicilio en Formosa al 2200, se movilizaba en la bicicleta robada, por lo que fue interceptado.

Fue entonces que se lo detuvo, a la vez que se concretó el secuestro de lo malhabido, junto a una mochila con pertenencias.

OTRO ESCLARECIMIENTO

EN PLAZA CLUCELLAS

Tal lo informado oportunamente por LA OPINION, en la Subcomisaría 7ª de Plaza Clucellas una mujer de 33 años denunció que su hijo de 15 años de edad junto a tres menores habían sido autores de un robo en instalaciones del Club Florida.

Posteriormente, se supo que la exponente también manifestó que el pibe de 15 años confesó que Uriel Z. desde un comercio sito en la calle Mendoza había sustraído un taladro, una grasera y dos paquetes de masita.

Consecuentemente, a nivel policíaco se trabajó al respecto y se logró el definitivo esclarecimiento.

TRATABAN DE ROBAR

Y SE LOS DETUVO

A la hora 3:05 de la jornada de la víspera, uniformados de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía (organismo que lidera el comisario general Juan pablo Bengochea), se hicieron presente en la esquina de las calles A. Brown y Ciudad de Esperanza, donde se ubicó a varias personas reteniendo a dos individuos, quienes con fines delictivos habían tratado de abrir la puerta de un automóvil estacionado en A. Brown al 500.

En dicha circunstancia se entrevistó a un joven de 26 años de edad y residencia en calle Tucumán al 900, quien revisó su automóvil y no constató la falta de elemento alguno.

Los detenidos responden a los nombres de Nahuel Gustavo T., de 30 años de edad y residencia en la primera cuadra de la calle Belgrano de la vecina localidad de Susana, y de Jonatan Matías C., de 32 años y afincado en la primera cuadra de la calle Vélez Sarsfield en nuestro distrito, quienes en definitiva fueron trasladados hasta la Seccional 1ª por razones de jurisdicción.

RETENIDA AL QUERER

ROBAR UNA "BICI"

En la esquina de las calles C. Gardel y España, una mujer retuvo a Lara Abigail B., de 17 años de edad y residencia en la calle D. Funes al 1500, había cuenta de que poco antes la menor había sustraído una bicicleta propiedad de quien se puso en contacto con uniformados de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía, en cercanía de la esquina de las calles Italia y Edison.

La transgresora fue puesta a disposición de la subsecretaria de la Niñez, desde donde se manifestó que posterior a darse cumplimiento a los requisitos legales de estilo (en la Seccional 13ª), se proceda a entregarla a sus progenitores.

UN SECUESTRO EN

SAN VICENTE

En directa relación a que durante el transcurso del primer día de diciembre se dio inicio a actuaciones por lesiones, amenazas y daños de lo que resultaron víctimas un hombre y una mujer, siendo imputados Patricia C. (de 46 años de edad y viviendo en la calle Jujuy al 400), y Joaquín P.R. (doble apellido), el fiscal de la causa ordenó que en el domicilio de la mujer se lleve adelante una requisa.

Así sucedió con la intención de tratar de secuestrar el objeto con el que se efectuó un daño y lesiones al hombre agredido, así como, también, se proceda a la imputación de los delitos mencionados y por el robo de una pala utilizada para asar.

La acción policíaca se concretó en una finca sita en Jujuy al 400, y en el patio se ubicó -y secuestró- una pala de hierro utilizada para asar.