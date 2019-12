Posco y Borgobello en C2 Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por TURISMO NACIONAL

Nicolás Posco continúa en ritmo ganador al imponerse este sábado en la primera serie de Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad, escenario del Gran Premio Coronación Paladini válido por el Campeonato Argentino 2019, superando a Lucas Tedeschi y a Ever Franetovich en las principales posiciones al cabo de las seis vueltas de carrera. Desde la largada, Nicolás Posco tomó el liderazgo de la competencia seguido por Lucas Tedeschi, quien intentó en la partida superar al líder, llegando a la primera curva detrás del Ford Fiesta Kinetic. En tanto, Joel Borgobello mantiene su nivel en el TN, venciendo en la segunda serie disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad, en el que el piloto santafesino se convirtió en la carta ganadora del equipo Giacone Competición, que tuvo marcado protagonismo en la primera parte de la serie, en la que Gastón Iansa y Sebastián Pérez quedaron detrás del vencedor. Por delante de sus compañeros de equipo Alejo Borgiani y Miguel Ciaurro llegó Joel Borgobello a la primera curva del trazado nicoleño, y en ese orden se mantuvieron en la primera parte de la serie, pero tal dominio del equipo santafesino se resintió parcialmente con la rotura del motor que padeció Alejo Borgiani en momentos que Gastón Iansa lograba superar a Miguel Ciaurro, para ascender el piloto del equipo DG Motorsport al segundo lugar. La disputa de la segunda serie tenía a Agustín Herrera en pleno intento de ascenso en el clasificador, partiendo desde el noveno lugar y manteniéndose en la misma posición, sin lograr variar a favor su ubicación en pista con el Renault Clio del equipo GR Competición al cabo de la primera mitad del parcial, aumentando su distancia en los puntos anuales con Ever Franetovich, atento al tercer lugar que obtuvo en su serie. Adelante, Joel Borgobello aseguró su victoria en la segunda serie de Turismo Nacional Clase 2, superando a Gastón Iansa y a Sebastián Pérez. Miguel Ciaurro y Gastón Grasso cerraron los cinco primeros de la segunda serie en la que Agustín Herrera llegó en la novena posición. Por su parte, el rafaelino Juan Ignacio Canela, con el Fiesta Kinetic, finalizó en la 12ª ubicación, con un tiempo de 10:02.914.

Este domingo, a las 12,30, se largará la última prueba final del 2019. Nicolás Posco largará en la primera posición, seguido por Joel Borgobello, Lucas Tedeschi, Gastón Iansa y Ever Franetovich, quien con 299 unidades lidera el Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 2. Agustín Herrera es su escolta, sumando 283 puntos, y hoy partirá desde la 18º posición de largada.



YANNANTUONI EN C3

Pos su parte, Fabián Yannantuoni cerró un sábado perfecto en el Turismo Nacional Clase 3 quedándose con la pole position en el Gran Premio Coronación que se disputa en el Autódromo San Nicolás, en donde el Fiat Tipo del equipo Fiat Racing Team cronometró 1m34s028 para superar por solo 0s007 a Alfonso Domenech, nuevamente en un destacado trabajo sobre el Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Team. Con la vuelta de pole position, el piloto residente en Capitán Bermúdez completó una jornada que lo tuvo como referente en entrenamiento y clasificación, abriéndose como primer candidato en la disputa de serie y final, a realizarse el día domingo. Fue el Fiat Tipo de la formación oficial que pudo bajar por escaso margen el registro que había establecido Alfonso Domenech, quedandose con el mejor registro en una exigencia que tuvo a Manuel Luque, Juan Pipkin y Fabricio Pezzini en las principales posiciones de la tanda general. En esta instancia, José Manuel Urcera logró el 14º tiempo clasificatorio, apenas un puesto por delante de Emanuel Moriatis, tratándose de los pilotos involucrados en la disputa del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional Clase 3. Posterior a la clasificación, y por obstrucción al auto de Leonel Larrauri, fue retirada la mejor vuelta a los pilotos Jeronimo Teti, Matías Muñoz Marchesi, Leandro Carducci, Emmanuel Cáceres, Joel Gassmann y Antonino García, mientras que Facundo Ardusso, con inconvenientes en el motor, y Adrián Chiriano, por motivos personales, no registraron tiempos en la etapa clasificatoria que contó con 29 autos con tiempos, quince de ellos, en el primer segundo de diferencia.

Este domingo, desde las 10, se disputarán las series clasificatorias. Fabián Yannantuoni y Manuel Luque compartirán la primera línea de partida de la primera serie y Alfonso Domenech, junto con Juan Pipkin, formarán la partida de la segunda serie. José Manuel Urcera largará en la segunda serie, en la séptima posición, mientras que Emanuel Moriatis largará en la octava posición de la primera clasificatoria.