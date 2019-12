Argentina define ante Brasil Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por SUDAMERICANO SUB 15

Los pibes argentinos no aflojan. El equipo que dirige Alejandro Saggese cumplió con creces su participación en el Sudamericano Sub 15 y definirá el certamen ante su par de Brasil, reeditando la última definición del torneo en la que la Albiceleste triunfó por 3 a 2 y se consagró campeón de la categoría, dos años atrás en San Juan. De cara a repetir la gloria, Argentina, que cuenta con el defensor rafaelino Tomás Kummer en el plantel, disputará la final con Brasil este domingo a las 19.30 en el estadio Arsenio Erico de Asunción y se podrá ver desde la página oficial de la Conmebol.

¿Cómo llegó la Albiceleste a la definición? Superó con contundencia a Chile y a Uruguay, por 6 a 0 y por 2 a 0 respectivamente. Luego, igualó ante ​Ecuador 1 a 1 y, con rotación incluida, empató sin goles ante Paraguay. Ya en instancia eliminatoria, venció 4 a 2 a Colombia, resultado que le permitió definir el torneo ante los brasileños.

La Verdeamarela también demostró en el certamen una fuerte capacidad goleadora y un juego vistoso, pero no llega invicta como los chicos argentinos. Los juveniles del Scratch golearon a Bélgica (6 a 0), a Perú (3 a 0) y a Bolivia (3 a 0), igualaron con Venezuela 1 a 1 y perdieron, también por goleada, 3 a 0 frente a Colombia. Pese a la derrota clasificaron junto a los Cafeteros a la semifinal y allí superaron 2 a 0 al combinado paraguayo.

Cabe destacar que Brasil es el más ganador del certamen con cuatro títulos, seguido por Paraguay con dos y luego Argentina con un trofeo en la vitrina. Además, por tercera vez se enfrentará en una final.