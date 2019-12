Joshua recuperó sus coronas Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por BOXEO

Entre turbantes y arena, en un estadio de 15 mil personas construido en apenas dos meses, Anthony Joshua (23-1, 21 KO) alzó los brazos. Era lo que se esperaba seis meses atrás, pero esa vez, en el Madison Square Garden de Nueva York, Andy Ruiz (33-2, 22 KO) se robó el espectáculo. En Arabia Saudita no hubo sorpresa del mexicano nacido en California y el moreno inglés ganó para recuperar sus títulos pesado AMB, OMB y FIB. Pese a la disparidad del combate, todo se resolvió en las tarjetas de los jueces: el fallo fue unánime (118-110, 118-110 y 119-109). Sobre el final de la pelea, el mexicano, sabiéndose perdedor, fue al ataque. Aunque se topó con un Joshua, que sabiéndose ganador, no arriesgó. Así, con las debilidades de uno y las fortalezas de otro se terminó una pelea que dio menos de lo esperado. ¿Un tercer combate en 2020? No parece ser el reto de Joshua, que mira a Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO), dueño del cetro CMB.