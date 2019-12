Otro triplete de Messi Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por ESPAÑA

Con tres goles de Lionel Messi, que así festejó la obtención del Balón de Oro, ante sus hinchas, el Barcelona le ganó al Mallorca por 5 a 2 y se mantiene en la cima de la Liga, junto al Real Madrid. Abrió la cuenta Griezmann, luego de una certera habilitación desde arco de Ter Stegen, luego vinieron los dos golazos de Messi y completó los cuatro del primer período Luis Suárez, con un espléndido taco de pique al piso que pasó por encima del arquero. Mallorca se había puesto a tiro con dos goles de Budinir, el segundo ante una salida en falso del arquero blaugrana, pero otra vez Messi en el segundo tiempo estiró la distancia para afianzar un andar más consolidado del elenco catalán en los últimos partidos. El Barca jugó por momentos a media máquina frente a un rival que dio muchísimas ventajas en defensa y precisamente algunas "distracciones" defensivas, llevaron a que le conviertan dos goles, aunque la potencia goleadora de su tridente delantero y en particular del 10, fueron suficiente para una victoria inobjetable. Antes de que comenzase el encuentro, Messi exhibió su sexto Balón de Oro, que ganó el lunes pasado, ante la afición culé. Los encargados de llevarle el trofeo fueron sus propios hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes ingresaron al campo de juego para la ceremonia.



PERDIO LA JUVE

Después del empate de Inter ante la Roma, Juventus necesitaba ganar para subirse a la punta de la Serie A en soledad y terminó chocando con una Lazio que estiró su racha triunfal y que dio la sorpresa. A pesar de la Vecchia Signora se había puesto en ventaja por el gol de Cristiano Ronaldo, el local lo empató, aprovechó la expulsión de Juan Cuadrado y lo terminó dando vuelta con mucha autoridad. Con Paulo Dybala de titular en la ofensiva, la visita salió a buscar los tres puntos y CR7 abrió el marcador a los 25' del primer tiempo tras la asistencia del charrúa Bentancur. Sin embargo, Luiz Felipe puso el 1-1 (46') en un momento clave del partido. A los 69', el colombiano Cuadrado vio la roja por una infracción que el árbitro fue a revisar al VAR y a los 74' apareció Milinkovic-Savic para definir dentro del área y poner el 2-1. De todos modos, el equipo de Sarri no reaccionó, el ingreso de Gonzalo Higuaín no fue suficiente y Felipe Caicedo liquidó el partido a los 95'. De esta manera, Lazio se ubica tercero con 33 puntos y acumula 10 partidos sin perder, con siete triunfos al hilo. Por el otro lado, Juventus se quedó con 36 unidades y quedó a dos de Inter, el único puntero del campeonato.



NO ALCANZO

El clásico de Manchester quedó en manos del United, que en la fecha 16 de la Premier venció de visitante por 2-1 al City, sin Kun Agüero. Otamendi entró en el segundo tiempo y fue quien descontó para el equipo de Pep Guardiola. Ahora, el City quedó a 14 puntos del líder Liverpool (46) y el United suma 24.