Fernández ya tiene el bastón presidencial Información General 08 de diciembre de 2019

El presidente electo, Alberto Fernández, ya tiene en su poder el bastón confeccionado por el platero Juan Carlos Pallarols, quien contó que "se le pusieron los ojos llorosos" al dirigente peronista. Según confirmó a NA el propio artista, el cetro de mando fue entregado el pasado jueves en las oficinas del futuro mandatario, ubicadas en el barrio porteño de Puerto Madero.

"Ayer (jueves) fue la prueba de la banda y el bastón. Me preguntaron cuándo lo iba a entregar y les dije que iba a ir a (la

Dirección de) Ceremonial para dejarlo, pero un asesor de Alberto habló con ellos y me dijeron si ya quería dejárselo a ellos, así que lo entregué en ese momento", relató Pallarols. Inicialmente el maestro de orfebres tenía previsto traer el bastón presidencial confeccionado para Fernández a Rafaela para ampliar la cantidad de argentinos que participaron en su producción. Sin embargo, el jueves por la tarde hubo un cambio de planes por lo que vino a Rafaela pero con una réplica.

El artista descendiente de un histórico linaje de orfebres catalanes precisó que los últimos retoques a la empuñadura de

plata fueron dados por la tarde del mismo jueves por vecinos y turistas que pasaron por su taller, en el barrio porteño de San Telmo, así como días antes había concluido la gira en los municipios costeros de Villa Gesell y Pinamar.

"Le gustó mucho. Miró la frase que él me había pedido (´Argentina de pie´). Se quedó un rato mirando el bastón en

silencio. Le habrán pasado muchas cosas por la cabeza", remarcó el platero en declaraciones a Noticias Argentinas.

Pallarols, que confeccionó el bastón de mando de casi todos los presidentes desde el regreso de la democracia (a excepción de Mauricio Macri), señaló que uno de los colaboradores de Alberto Fernández le comentó que, durante la prueba de la banda y el cetro, el futuro mandatario se miró en el espejo y "se le pusieron los ojos llorosos".

Asimismo, el artista le mostró el libro con los mensajes que le dedicaron las miles de personas que cincelaron la empuñadura de plata: "Al principio, los mensajes son para el ´futuro presidente ´, porque no se sabía quién iba a ser; pero los últimos ya son dirigidos a Alberto". El tomo será encuadernado y entregado al futuro jefe de Estado.