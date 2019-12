Francia: chalecos amarillos se plegaron a la huelga Internacionales 08 de diciembre de 2019 Redacción Por La marcha de los "chalecos amarillos" cumplió este sábado su semana 56 del movimiento y partió del Ministerio de Finanzas francés hacia la Puerta de Versalles en París.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Los "chalecos amarillos" se movilizaron ayer en las principales ciudades de Francia sumándose a la huelga indefinida convocada por sectores sociales y laborales en protesta contra un proyecto oficial para reformar las pensiones.

La marcha de los "chalecos amarillos" cumplió este sábado su semana 56 del movimiento y partió del Ministerio de Finanzas francés hacia la Puerta de Versalles, en la capital parisina mientras que también hubo manifestaciones convocadas en Mans, Laval o Lons-le-Saunier, en Marsella y en Burdeos.

La protesta se produce en el marco de la huelga de transportes, que cumple su tercer día consecutivo en oposición al proyecto del Gobierno del presidente Emmanuel Macron en su intención de reformar el sistema de pensiones, unos de los baluartes del Estado de bienestar francés.

Según informaron los medios internacionales, el secretario federal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores/as del Ferrocarril (SUD-Rail), Eric Meyer, advirtió que la convocatoria se va a mantener hasta que el Gobierno anuncie que se retira el proyecto de ley de reforma de las pensiones.

Meyer destacó la "histórica movilización", una huelga mayoritaria en los ferrocarriles con participación en movimientos interprofesionales "muy masivos".

La movilización es contra un "sistema universal" de jubilaciones, que prevé reemplazar a los actuales 42 regímenes de jubilación existentes (general, de funcionarios, sector privado, especiales, autónomos, complementarios). El ejecutivo francés promete un dispositivo "más justo", pero quienes se oponen a él -la casi totalidad de los sindicatos, la oposición de izquierda- temen una mayor "inseguridad" para los jubilados.

La jubilación es un tema muy sensible en Francia. Los opositores más radicales esperan hacer durar la movilización y que el país quede paralizado, como ocurrió en diciembre de 1995. Entonces, la huelga duró tres semanas y obligó al gobierno a dar marcha atrás.

Los sindicatos expresaron su preocupación debido a que el cálculo de las pensiones se haga en virtud de los ingresos obtenidos en toda la vida laboral y la suspensión de planes de prejubilación para funcionarios como trabajadores del transporte público y personal médico, aunque todavía el Gobierno no terminó de concretar su proyecto.

Por su parte, los camioneros realizaron movilizaciones, bloqueos y marchas lentas en al menos 15 puntos para protestar contra el aumento de los impuestos sobre el diésel.

"El gobierno debe escuchar la ira de los transportistas y trabajar con la profesión en el financiamiento de infraestructura", indicó la Organización de los Transportistas en Ruta Europeos (OTRE) en un mensaje publicado en Twitter.

La primera manifestación, el jueves, congregó a unas 800.000 personas en todo el país, un número que superó las expectativas de las organizadores que destacaron que su masividad superó los movimientos sociales de 1995, 2003 y 2010.



DIAS DECISIVOS

Para el presidente Macron, que ha convertido la "transformación" de Francia en la esencia de su mandato, los próximos días se anuncian decisivos. El ejecutivo tiene un serio desafío en un contexto social ya muy tenso, con la inédita movilización desde hace más de un año de los "chalecos amarillos" y el exacerbado descontento en los hospitales y las prisiones, o entre los profesores, los ferroviarios, los agricultores o los policías. Además, esta huelga genera crispación entre los usuarios de los transportes públicos, en particular en torno a las grandes urbes, como en la región de París.

Este lunes, quinta jornada de huelga, se anuncia también difícil: la compañía nacional de ferrocarriles, SNCF, recomendó incluso a los viajeros de la región parisina que eviten los trenes suburbanos o de cercanías, ya que la gran afluencia puede hacer que las estaciones sean peligrosas.