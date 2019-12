Los "presidentes" rezarán por la "Patria" en Luján Nacionales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - A dos días del inicio del nuevo Gobierno, el presidente saliente Mauricio Macri y el mandatario electo, Alberto Fernández, se encontrarán mañana en una misa por la "Patria" durante el Día de la Virgen que llevará a cabo la Iglesia católica en la Basílica de Luján.

Macri y Fernández, quienes fueron invitados por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Vicente Ojea, participarán junto a miembros de sus respectivos gabinetes del oficio religioso del 8 de diciembre a las 11:00.

Ambos estarán en la celebración del día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, en medio de uno de los temas más debatidos, el de la legalización del aborto, rechazado hace un año en el Congreso y que dejó la grieta entre quienes están a favor y en contra a través de los pañuelos verdes y celestes.

Macri estará acompañado por su esposa, la primera dama, Juliana Awada, mientras que Fernández asistirá junto a su pareja, Fabiola Yañez, en lo que será su primera actividad oficial previo a la ceremonia de asunción ante la Asamblea Legislativa del Congreso el martes próximo.

La gobernadora, María Eugenia Vidal, también asistirá al encuentro, cuya convocatoria se extendió a todos los argentinos, para "pedir por la unidad y la paz en la Patria", y que contará además con la presencia de representantes políticos, sociales y religiosos.

El gobernador electo, Axel Kicillof, fue invitado pero hasta el momento no confirmó su presencia, supo NA.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, aseguró: "Me pareció oportuno que esa misa se realizara el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, y hacerlo en el santuario nacional de Nuestra Señora de Luján".

"Hacer este gesto a los pies de la Virgen me parece que es un regalo de ella misma para la Nación", consideró el prelado, que también resaltó los momentos "tan delicados para América Latina y para la Argentina".

Afirmó, además, que este es un momento "histórico para la democracia, en plena transición y llegando a fin de año en paz".

En declaraciones a la Agencia AICA, anticipó que la intención fundamental de esta misa será "pedir para que se puede hacer una Patria de hermanos", y en ese contexto, el arzobispo precisó que el 8 de diciembre se llevará a cabo en todas las diócesis la apertura del Año Mariano Nacional, en el marco de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle de Catamarca.

Esa fecha marcará el año de los católicos, por la "indulgencia plenaria", que en términos de la Iglesia es el perdón por las malas acciones, pero que requieren de "arrepentimiento" por confesión y oración.