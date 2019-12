Independiente cayó ante Banfield Deportes 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Independiente dejó escapar otra chance para poder acercarse a los punteros y por una pelota parada perdió anoche ante Banfield por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a la décimo quinta fecha de la Superliga. El único gol del encuentro lo marcó el defensor Luciano Lollo, de cabeza, a los 22 minutos del segundo tiempo.

El "rojo", de haber ganado, podría haber tenido la ocasión de quedar cerca de los líderes, Argentinos Juniors y Boca, dado que el próximo viernes jugará ante Newell's Old Boys, en el encuentro pendiente de la primera fecha. Independiente suma dos partidos sin victorias, mientras que Banfield hace cuatro que no pierde, y de hecho consiguió tres victorias por 1 a 0.



PERDIO COLON

Después de un año y tras once partidos, Aldosivi de Mar del Plata consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse a Colón por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado ayer en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la decimosexta jornada de la Superliga. Sebastián Rincón, a los 41 minutos del primer tiempo a través de un penal, inauguró la cuenta para el elenco portuario. Ya en el complemento, Federico Andrada, a los 48, le dio cifras definitivas al marcador.