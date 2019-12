Bielsa y Rossi, los santafesinos del equipo Nacionales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa hará su estreno en un gobierno nacional, luego de haber sido vicegobernadora de Santa Fe, entre 2003 y 2007, secundado a Jorge Obeid.

Arquitecta, de 61 años y hermana del ex canciller Rafael Bielda y del director técnico de fútbol Marcelo Bielsa, comenzó a militar desde joven en el peronismo santafesino, y su primer cargo público de importancia lo ocupó en 1993, cuando fue designada Directora de Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de Rosario.

En 2003, fue electa vicegobernadora de Santa Fe, compartiendo lista con Obeid, último mandatario peronista de esa provincia hasta iniciarse una hegemonía de 12 años del socialismo que finalizó este 2019 con el triunfo de Omar Perotti.

En 2007 fue electa concejal de Rosario y en 2011 diputada provincial.

Tras colaborar con la unidad del PJ en Santa Fe, este año buscó ser candidata a gobernadora de la provincia, pero perdió las elecciones internas con Perotti.

Apenas Alberto Fernández consumó su triunfo del 27 de octubre, su nombre comenzó a sonar como titular de un nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Por su parte, el diputado santafesino y leal a Cristina Kirchner Agustín Rossi se prepara para regresar al Ministerio de Defensa, cargo que ya había ocupado en los dos últimos años de la segunda gestión de la ex mandataria. Ingeniero civil, de 60 años, Rossi llegó a presidir el Concejo Deliberante de Rosario a principios de los 2000 y en 2005 accedió a la Cámara de Diputados nacional para poco después ser designado por el entonces presidente Néstor Kirchner como jefe de la bancada oficialista, un movimiento sorpresivo, ya que hasta ese momento el dirigente no era muy conocido a nivel nacional.

Tras ser encumbrado en la presidencia del bloque, Rossi ganó notoriedad logrando sacar leyes importantes para el kirchnerismo, por lo cual continuó desempeñando esa función durante toda la primera gestión de Cristina Kirchner y en los dos primeros años de la segunda.

En mayo de 2013 abandonó el Congreso para ocupar la cartera de Defensa hasta el final de la gestión de Cristina Kirchner en diciembre de 2015, lapso en el cual Héctor Recalde se desempeñó al frente del bloque de Diputados.

Buscó dos veces -sin éxito- la Gobernación de Santa Fe, primero en 2007, cuando perdió las elecciones internas del peronismo con Rafael Bielsa y luego en 2011, cuando logró ser el candidato del espacio, pero cayó en los comicios generales frente al socialista Antonio Bonfatti.