Ironías contra Macri y señales de confianza

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, develó ayer el misterio sobre su Gabinete en una conferencia de prensa en la que aprovechó para tirar algunos dardos en clave de humor contra el gobierno saliente y mostrar su cercanía con cada funcionario.

Minutos antes de las 18:30, apenas media hora después de lo pautado, los 21 ministros que acompañarán a Fernández a partir del 10 de diciembre ingresaron todos juntos al salón donde se realizó la conferencia de prensa, en el séptimo piso del edificio de Puerto Madero donde tiene sus oficinas el mandatario electo.

Se sentaron de forma escalonada, la mitad a la derecha y la otra a la izquierda, con una única silla vacía ubicada exactamente en el medio, a la espera de Fernández, que ingresó dos minutos después y empezó a presentar uno por uno a los funcionarios, destacando su relación con cada uno y las cualidades.

El presidente electo se permitió un chiste cargado de ironía contra la gestión de Mauricio Macri, cuando anunció que Juan Cabandié encabezará el Ministerio de Ambiente y señaló que para trabajar en esa área "no va a necesitar disfrazarse de árbol", una alusión a la recordada foto de quien hoy ocupa ese rol, Sergio Bergman.

Cabandié no fue el único cuya presentación tuvo un toque de humor por parte del presidente electo, quien también lo hizo al presentar a Ginés González García como futuro ministro de Salud, y señalar que su inclinación por él era "obvia".

"Es como aquella propaganda que decía uno camina, camina y al final compra en... bueno, uno camina camina y siempre termina en Ginés", completó Fernández, mientras el próximo titular de la cartera de Salud sonreía.

Algo desorientado, tal vez por la ausencia de una planificación sobre dónde se ubicaría cada ministro en el escenario, luego de presentar a Cecilia Todesca como vicejefa de Gabinete, Fernández la buscó con la mirada pero no la encontró pese a que estaba justo al lado suyo, a la izquierda, aunque un poco más atrás.

La presentación de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos no tuvo humor pero sí una mención especial por parte del futuro presidente, quien se refirió a un "regreso" del ex ministro de Justicia y agregó: "Se fue del Gobierno en circunstancias que prefiero no recordar".

Fernández recordó así que Béliz fue ministro durante el primer año de gestión de Néstor Kirchner y debió irse tras el escándalo que desató cuando mostró en televisión la foto del por entonces todopoderoso agente de inteligencia Jaime Stiuso.

Si bien no pareció haber planificación alguna en la ubicación de los ministros, en la primera fila se sentaron algunos de los funcionarios que sería de mayor confianza del presidente electo, como el futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Allí estuvieron también María Eugenia Bielsa (Hábitat), Felipe Solá (Cancillería), González García (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Todesca (vicejefa de Gabinete), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Malena Galmarini (Aysa), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Victoria Tolosa Paz (Consejo Federal de Políticas Sociales).