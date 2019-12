Paraguay: matan a ex juez y buscan a dos sicarios Internacionales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ex juez paraguayo Carlos Rafael Ortega Portillo fue interceptado y acribillado por dos sicarios que se movilizaban en una moto cuando que se aprestaba a ingresar a su vivienda en Coronel Oviedo, capital departamental de Caaguazú.

El hecho ocurrió en las últimas horas del jueves cuando a bordo de su camioneta, el magistrado había sido seguido por los homicidas hasta su domicilio, indica la crónica policial procedente del país vecino.

Una vez arribado, uno de los matadores se bajó de una moto, sacó un arma, se acercó a menos de un metro de Ortega y comenzó a dispararle.

El ex magistrado se encontraba en el interior del vehículo, donde quedó muy mal herido.

Fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente al Hospital del Trauma, donde falleció una hora y media después de haber ingresado.

El deceso del ex juez fue confirmado por las autoridades del lugar en horas de la mañana de este viernes.

Ortega había sido separado del cargo luego de que se investigara un caso de cohecho pasivo.

En esa propiedad residía desde hacía cuatro meses, informó el diario Hoy de Paraguay.

El asesinato fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, las que muestran la secuencia y cómo los sicarios terminaron con la vida del magistrado.

Segundos después de ser alcanzado por las balas y que los responsables huyeran en motocicleta a toda velocidad, la camioneta Toyota Hilux de Ortega impacta contra el portón de la vivienda y choca contra la estructura.

Es que en ese momento, la víctima ya estaba inconsciente, pero el pie quedó en el acelerador, explicaron los peritos.

"La víctima fatal es el abogado Carlos Rafael Ortega Portillo, de 50 años, quien era juez en Santa Rita. Se maneja alguna hipótesis y los sicarios serían de Pedro Juan Caballero o San Pedro. Estaba viviendo solo en una casa alquilada", manifestó en comisario Florencio Aquino en comunicación con la Radio 1080 AM.

Según datos aportados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Paraguay se ha transformado en el "principal productor de marihuana de la región".

La capital de Amambay es líder en el rubro y sus características no sólo permiten el cultivo de la marihuana, sino que la hacen ideal para que sea un corredor de cocaína y armamento.