Un muerto al chocar micro que llevaba futbolistas Policiales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por EN LA AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO, ALTURA CORONDA

SANTA FE, 7 (NA). - Un micro que trasladaba a chicos de las divisiones inferiores de Sportivo Barracas chocó contra un camión en la Autopista Santa Fe-Rosario, dejando como saldo un muerto y varios heridos.

Según informaron fuentes policiales, el fallecido es el chofer del vehículo que transportaba a los 45 juveniles de entre 17 y 22 años, que volvían de jugar un torneo en la provincia de Chaco. El chofer fue identificado como Santiago González de 55 años.

El accidente se produjo en horas de la madrugada de este viernes, en el kilómetro 104 de la Autopista Santa Fe-Rosario, en jurisdicción de Coronda.

El fiscal a cargo de la investigación de lo ocurrido es Marcelo Nessier. El fiscal Nessier ordenó la realización de las diligencias de rutina. Entre ellas, solicitó la extracción de sangre del chofer del camión, no obstante, de acuerdo a los primeros estudios médicos que se le realizaron, no se constató estado de ebriedad.

En tanto, los heridos, todos solo con golpes producto del choque, fueron trasladados al hospital local.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Coronda, Omar Solís, informó que los futbolistas "iban durmiendo" y tras el impacto "estaban todos shockeados".

"Al parecer el conductor del camión se cruzó de carril y el colectivo chocó contra una de las cargas", amplió Solís.



"CHOFER SE SACRIFICO

POR NOSOTROS"

A su vez, el Jefe de Bomberos añadió que el chofer del colectivo falleció en el momento por el impacto del accidente y que luego comenzó el operativo para sacar a las personas que permanecían en el autobús para trasladarlas al centro de salud.

En esa línea se expresó el entrenador de Sportivo Barracas, Pablo Zumpano, en declaraciones a la señal de noticias TN: "Volvíamos de Chaco, la mayoría dormidos, y lo primero que sentimos fue un fuerte impacto que nos despertó. Enseguida vi que el frente del micro estaba destrozado y salí a buscar a los chicos que iban adelante".

El micro había salido a las tres de la tarde de Chaco: "Los choferes estaban bien descansados. Habíamos parado a comer hacía una hora y media aproximadamente", añadió el entrenador, quien debió ser llevado hasta Santa Fe por una dolencia producto del choque.

"Un camión cruzó todo el pasto verde que divide a la ruta y se nos vino de frente. El chofer del micro se sacrificó por nosotros, creo, porque maniobró para evitar que sea peor", explicó Zumpano, refiriéndose a lo que podría haber terminado en un vuelco del colectivo.

Además, el director técnico contó que el conductor del camión habría reconocido que se quedó dormido y les pidió disculpas.

"En ese momento sólo me importaban los chicos, gracias a Dios están todos bien. Sólo golpes y nada grave", cerró.