Mataron a joven de 16 años en San Francisco Policiales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por SE ENTREGO EL PRESUNTO ASESINO. FUE DERIVADO A CORDOBA

FOTO EL PERIODICO TOBIAS STAYOLO. El joven asesinado cumplió 16 años un día antes de su muerte. Tenía un hijo.

El crimen de un adolescente de 16 años conmociona a la ciudad de San Francisco.

El menor de 16 años fue asesinado cerca de las 20:00 de este jueves en la esquina de calles Florencio Sánchez y bulevar Sáenz Peña, en barrio Sarmiento, de la aledaña ciudad cordobesa. Posteriormente fue identificado como Tobías Stayolo, quien había cumplido 16 años un día antes.

De acuerdo a lo publicado por El Periódico de esa ciudad, el jovencito habría recibido varios disparos, aunque no se conocen las causas.

La versión más arraigada es que otro joven pasó en moto y le disparó sin mediar palabra. Según confirmó el comisario Héctor Roldán, una bala le dio en la cabeza y cayó tendido al piso en la vereda de la escuela Presidente “Julio A. Roca”.

Según se conoció, una enfermera intentó reanimar al adolescente, que en un primer momento se encontraba con signos vitales. Las maniobras duraron al menos 15 minutos. Luego arribó personal de la empresa Cruz Verde que siguió con los trabajos, pero el menor no sobrevivió y murió en el lugar.

Tras ello, familiares y amigos estallaron en llantos y gritos de dolor e impotencia ante lo sucedido. Otro grupo del entorno del fallecido quiso hacer justicia por mano propia y fue hasta el domicilio del presunto autor, quien no se encontraba en el sitio.

A pesar de sus jóvenes 16 años, Tobías tenía una pequeña hija y estaba en pareja.



SE IDENTIFICO

AL ASESINO

Mientras la investigación policial y judicial seguía su curso, la novia de Tobías reconoció al presunto autor del hecho.

La joven de 19 años dio el nombre de otro menor, L.T., quien habría sido compañero de escuela de la víctima y exnovio de ella. Este –según la versión de la mujer- circulaba en una motocicleta marca Honda Tornado 250 c.c., de color negro, cuando sucedió el hecho de sangre.

Desde el entorno de Stayolo confirmaron que su novia habría sido expareja del presunto agresor, lo que sería una de las principales hipótesis que maneja la Policía: un crimen por celos o pasional.

Se conoció asimismo que el presunto autor estuvo activo en Twitter y otras redes sociales poco antes del suceso y también posteriormente, lo que le valió el repudio de los allegados a Stayolo.



SE ENTREGO EL

PRESUNTO AUTOR

En la tarde de ayer viernes, finalmente, el presunto autor del crimen se entregó en los Tribunales de San Francisco con un abogado. Se trata del mismo menor de 17 años que había sido reconocido por la novia de la víctima.

L.T. es el joven señalado como el presunto asesino de Tobías Stayolo. El joven, de 17 años, era intensamente buscado desde la tarde del jueves y se entregó a la Justicia en las últimas horas.

El juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal de San Francisco, Andrés Peretti, confirmó a El Periódico que tras entregarse el joven fue derivado al Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba.

El crimen del adolescente en plena calle y en un sector concurrido de la ciudad, frente a una escuela, sigue conmocionando a la ciudad.