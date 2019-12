Récord de despachos de exportación de trigo Locales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por EN DICIEMBRE

Los despachos de trigo 2019-2020 programados para este mes llegan a 3,7 millones de toneladas, un máximo mensual récord absoluto. Así lo confirmó un informe del jefe de economía de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada y los economistas Franco Ramseyer y Desiré Sigaudo.

Señalaron que el volumen "constituye un récord para los despachos de diciembre, primer mes del ciclo comercial que tradicionalmente impone uno de los volúmenes mensuales más altos cada campaña". Además, las exportaciones programadas en diciembre 2019 se convertirían en un récord mensual absoluto, superando a la anterior mejor marca de 3,3 millones de toneladas en enero de 2008.

En el Mercado Físico de Granos de la Bolsa el interés de los operadores en el segmento trigo esta semana se concentró en las entregas en enero, febrero y marzo. Según el informe, esta semana se sumó la presencia de compradores activos para el trigo con entrega a partir de abril en adelante.

El valor propuesto por el cereal con entrega en abril fue de US$ 175 por tonelada y US$ 178 por el cereal con descarga en junio y julio.

En cuanto a las entregas cortas, el precio abierto para el trigo con entrega contractual fue de US$ 170 la tonelada el jueves, mientras que por la mercadería con entrega a partir de la semana entrante se ofrecieron US$ 165.

El precio de referencia publicado por la Cámara Arbitral de Cereales para las operaciones registradas el jueves fue de $ 9.870 la tonelada o su equivalente en dólares US$ 165,1.