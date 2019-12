Alto acatamiento al paro de ATILRA Locales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por El gremio lo comunicó el jueves, con lo cual la medida de fuerza se extendió durante toda la jornada del viernes. En nuestra jurisdicción, las 6 empresas suspendieron totalmente sus actividades. Este sábado solamente trabajará con normalidad el personal diagramado, mientras que el lunes aún no se sabe si los empleados retomarán sus actividades.

FOTO J. BARRERA PROTESTA. En Saputo se colgaron unas banderas y se armó una carpa en los canteros de Avenida Ernesto Salva. EN RAMONA. Los empleados de la planta Ramolac durante la medida de fuerza de este viernes.

Ante el rechazo de la propuesta paritaria realizada por los industriales, los trabajadores de las usinas lácteas realizaron este viernes un paro por 24 horas, que de extenderse podría complicar el abastecimiento de leche en los próximos días, según las empresas. Es que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) mediante un comunicado, en las asambleas de base realizadas en todas las seccionales que el gremio tiene en el país se decidió el rechazo “en forma unánime de la última oferta de actualización salarial patronal” y la “implementación de medidas de fuerza”.

En este sentido, Domingo Possetto, el titular de ATILRA Rafaela, sostuvo ayer ante una consulta de este Diario, que “en nuestra jurisdicción, hemos tenido prácticamente un 100% de acatación al paro. Durante la jornada, no ha trabajado nadie y lo hará nadie hasta la hora 24 de este viernes. Han asistido a las empresas el personal jerárquico controlando y revisando algunas cuestiones. Dentro de todo, las protestas transcurrieron de manera normal, privó el diálogo más allá de algunos inconvenientes durante la mañana en Saputo. Hubo quema de cubiertas y tuvimos que hacer un poco de fuegos artificiales para que una parte jerarquizada de las empresas entendieran lo que está pasando y que aún no lo pueden entender”.

En relación a los ingresos y egresos de camiones en las distintas empresas, el dirigente gremial afirmó que “en cuanto a los ingresos de camiones, durante el mediodía hubo un comunicado del Consejo Directivo Nacional donde había personal jerarquizado que estaban en condiciones de bajar la producción primaria, que se los autorizó a ingresar a los efectos de reiniciar los recorridos para que no se desparramara ningún litro de leche. Y esto fue irregular, porque algunos lo pudieron hacer y otros no de acuerdo a los sistemas de trabajo. En la región se adhirieron todas las empresas, y a nivel nacional el paro a sido muy sólido. En nuestra jurisdicción tenemos a Saputo, Williner, Verónica, La Aurora, Roca y Ramolac”.

Por último, sobre cómo continuará la situación, Possetto sostuvo que “a la hora 24 de este viernes vamos a levantar la medida de fuerza y este sábado debería trabajar, únicamente, el personal diagramado. Y el lunes aún no sabemos si los empleados retomarán la actividad de manera normal”.



TAMBIEN A NIVEL NACIONAL

Por su parte, La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), el gremio que lidera Héctor Ponce, destacó el “acatamiento total” de los trabajadores al paro nacional de este viernes que se realizó para reclamar una mejora salarial. Atilra resaltó el “acatamiento total en el ámbito de todo el país a la medida de fuerza” y remarcó que “este hecho resume la unión monolítica existente en las filas de la organización gremial, como así también demuestra que los trabajadores y trabajadoras del sector están dispuestos a luchar no solamente por sus salarios, sino también por su dignidad y la de sus familias”.

En el marco de la medida de fuerza, el sindicato indicó que la masiva adhesión de los trabajadores “ha motivado que haya una gran cantidad de camiones transportadores de leche que no puedan bajar la materia prima, algo totalmente lógico y que los industriales conocían muy bien”. Al respecto, el Consejo Directivo de Atilra se pronunció: “Como no está en el ánimo de los trabajadores lecheros que esto suceda, como excepción permitiremos que en esos sectores de recepción de la materia prima puedan ser accionados solamente por personal de dirección de las empresas a efectos de que se preserve la materia prima”. No obstante, el sindicato advirtió que tal situación “inevitablemente ocurrirá si el conflicto se extiende”, por lo que anticipó: “De ser así deslindaremos toda responsabilidad habida cuenta de que hemos hecho lo humanamente posible para que la cuestión salarial se supere”.

En ese sentido, la conducción de Atilra manifestó que “si el sector empresario pretende presionarnos e intimidarnos con fuerzas policiales, escribanos, etc., se equivoca o no nos conoce”. “Atilra no somos un puñado de dirigentes. Atilra es la gente. La que decidió la medida y habrá de luchar, sin desmayos y sin miedo, hasta alcanzar el noble objetivo planteado”, sostuvo la directiva del sindicato lechero.