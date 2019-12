La plazoleta del barrio Güemes se llama Moisés "Tito" Limansky Locales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por El espacio verde se encuentra en la intersección de las calles Galassi y Aragno. Con la iniciativa, que estuvo aprobada por el Concejo Municipal, se buscó reconocer a un empresario que se destacó por su compromiso con la ciudad.

Con un emotivo acto en el que participaron familiares y funcionarios, se llevó a cabo ayer por la tarde un homenaje a Moisés “Tito” Limansky en el cual bautizaron con su nombre a la plazoleta de barrio Güemes ubicada en la intersección de las calles Galassi y Aragno. En el lugar se destacó la figura del empresario, que falleció en marzo pasado a los 85 años, por su compromiso social, comunitario y fundamentalmente por ser una persona comprometida con los suyos y con aquellos que requerían de su ayuda.

Se trata de un hito significativo por estar homenajeando a un gran forjador, a un protagonista y hacedor del perfil emprendedor rafaelino que tanto hizo y por el que tanto se nos reconoce en otras regiones. En la ceremonia estuvieron presentes Adriana, Daniel y Rodolfo, hijos de “Tito” Limansky, junto a sus familias, allegados, directivos y colaboradores de la empresa Limansky S.A., concejales y autoridades del Municipio local encabezadas por el intendente, Luis Castellano.

El presidente de la Comisión Vecinal de barrio Güemes, Javier Grande, el intendente Castellano y la hija menor de Moisés Limansky, Adriana fueron los oradores de esta inauguración. Cada uno de ellos hizo mención sobre diferentes características del empresario local y se hizo especial hincapié en el compromiso con el trabajo y su comunidad, la sencillez y la humildad del querido y respetado “Don Tito”.

Adriana Limansky dijo que “Desde la empresa contamos con un Comité de Responsabilidad Social. Es un comité con iniciativas, con acciones, con una planificación muy clara, entre ellas el involucramiento sincero con la comunidad y aporte al desarrollo social. Además se plantea el compromiso de seguir trabajando en forma conjunta con vínculos sostenibles y agradecemos a todos los que son parte de este camino que nos inspiran a más”. “Gracias por homenajear a Moisés, una gran persona, generoso, compañero, cuidadoso de sus seres queridos, amigos en las buenas y en las malas, un hombre de mirada profunda y noble, un hombre recto y encantador, un gran padre”, agregó.

Por su parte, Castellano expresó: “Es un honor poder estar acá, en este querido barrio Güemes, en el que tengo tantas anécdotas y tantos momentos lindos. Tuve una relación con Moisés casualmente muy cercana, pero que se da fundamentalmente desde su mirada hacia lo común, el interés por la política, su interés por la ciudad, de esa preocupación que va más allá de lo propio, esa necesidad de que su empresa trascienda, eso me llevó a quererlo rápidamente”.

“Lo conocí en un antiguo programa de política que él iba siempre, y a partir de ahí entablamos una relación muy humana, linda y sana. Charlamos mucho de política y me aconsejaba sobre ella. Ahí me di cuenta que era un empresario diferente, que lo que él tenía en la cabeza era algo más, y que todo lo que estaba haciendo, su gran sueño, trascendía los límites de la empresa”, agregó el titular del Ejecutivo Municipal. “Toda la labor que hizo en este barrio, lo entendí cuando, al organizar la Asociación Civil para realizar el jardín que hacía falta, se acercó y como empresa se hizo cargo de la realización y construcción de ese jardín. Ahí me di cuenta que el límite no era la empresa, iba más allá porque abarcaba también la parte social”, recalcó.

“Creo que es la familia, la madera, lo que hay atrás de cada uno de ustedes que hace que hoy estemos en este lugar, que el barrio y la ciudad reconozca a Moisés y que esta plaza lleve su nombre”, remarcó Castellano. “Gracias a todos los que nos acompañaron en este proyecto porque es definitiva estamos proponiendo un acto de justicia. Lo simbólico siempre es importante y esta plaza va a ser un símbolo de una idea de empresa pero, fundamentalmente, una idea de comunidad que anidó siempre en la cabeza y corazón de Moisés”, finalizó el mandatario.

Por su parte, el presidente de la Vecinal y también de la Federación de Vecinales, Javier Grande, destacó: “Sentirse parte de este momento es muy emocionante. Esta es una plaza que hasta ahora no tenía nombre y hoy pasa a llevar el nombre de una persona que para nosotros y este barrio no representa una empresa, ni una persona, sino un amigo”. “Con este proyecto de imponer este nombre quisimos también dar a conocer los valores de esta persona, porque no solamente es una persona. La solidaridad, la necesidad de llevar a cabo, no es una política, sino un acompañamiento social. Gracias a todos y nos sentimos honrados de ser sus amigos”, cerró.

El emotivo acto tuvo un momento muy significativo: la plantación simbólica de dos árboles que representan la unión y el compañerismo de Moisés y su esposa Miryam Gerenschtein de Limansky.

El final de la ceremonia estuvo marcado por aplausos, sonrisas y las mejores anécdotas sobre el empresario local, a quien siempre se lo recuerda como uno de los grandes formadores del desarrollo industrial de la ciudad, así como por su calidez humana y el compromiso que asumió con la comunidad donde se desarrolló como profesional y en la cual también decidió construir su familia.



RECONOCIMIENTO

DEL CONCEJO

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza de manera unánime presentada por los concejales del Frente Justicialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, en el cual propusieron el nombre del empresario y dirigente para el espacio verde ubicado en barrio Güemes.

“Nacido y criado en un hogar muy humilde, este hijo de inmigrantes polacos, supo consolidar la empresa colchonera que fundara su padre Marcos, a niveles nacionales y hasta internacionales, no solo por la calidad de sus productos, sino también por una característica que tiene la empresa y que habla mucho de los valores de sus formadores, que es la Responsabilidad Social Empresaria", resaltó el proyecto.