Unión recibe a Las Parejas Deportes 07 de diciembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Se cerrará la temporada 2019 del Federal A este sábado. Por la 15ª fecha de la Zona A, última de la primera rueda, Unión de Sunchales recibirá a Sportivo Las Parejas en un partido muy importante para el Bicho Verde, que se disputará en el Polideportivo de la Av. Belgrano desde las 18:30 con el arbitraje de Guillermo González (Resistencia).

El elenco dirigido por Marcelo Milanesse viene de sufrir una dura caída en Formosa y necesita imperiosamente recuperarse, además sabiendo que necesita un resultado positivo para asegurar su presencia en el play off clasificatorio para la Copa Argentina.

El resto de la fecha: a las 17 Gimnasia (CdU) vs. Sarmiento de Resistencia (Omar Marcos); 17.30 Sp. Belgrano de San Francisco vs. San Martín de Formosa (Jorge Sosa); 18 Crucero del Norte vs. Güemes de Santiago del Estero (Carlos Córdoba); 20 Defensores de Villa Ramallo vs. Juventud de Gualeguaychú (Franco Morón); 21.30 Boca Unidos vs. Douglas Haig (Nelson Bejas) y 21.45 Chaco For Ever vs. DEPRO (Luis Lobo Medina). Libre: Central Norte de Salta.

Posiciones: Güemes 22 puntos; Chaco For Ever y Boca Unidos 21; Sp. Las Parejas, Sarmiento y Douglas Haig 19; Central Norte, DEPRO y San Martín 18; Unión, Juventud y Crucero 15; Defensores (VR) y Sp. Belgrano 14; Gimnasia 9.