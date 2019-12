Zaira Nara cuestionó la elección del hombre más lindo Información General 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La conductora de “Morfi, todos a la mesa” dijo sentirse “estafada” con la consagración de Kim Seok-Jin, el líder de la agrupación de K-Pop BTS, pero luego pidió disculpas, informó Teleshow.

Está claro que los cánones de belleza no son los mismos en todo el mundo, y que esa definición es muy particular de cada persona.

Sin embargo, a Zaira Nara su opinión sobre la elección de los hombres más atractivos del mundo de 2019 le terminó jugando una mala pasada.

Es que mientras debatían al aire el ranking elaborado por el sitio norteamericano King Choice, quien conduce junto al Chino Leunis Morfi, todos a la mesa por la pantalla de Telefe, la hermana de Wanda fue tildada de “xenófoba y racista” por sus comentarios sobre Kim Seok-jin, quien resultó ganador de la encuesta.

Tras la arremetida de los fans de Seok-Jin contra ella en las redes sociales, la hermana de Wanda apeló a su cuenta de Twitter para aclarar sus comentarios.

“Me defraudaron. Me siento estafada”, lanzó Zaira. “Es parecido al Chino, con un poco de polvo blanco”, agregó, trazando un paralelo con su compañero en la conducción. “Tiene un aire al Chino. Afeitalo a cero al Chino, ponele base blanca y te digo que tiene los mismos rasgos chinos o coreanos”, continuó.

Y, si bien luego lo halagó al decir que “es lindo muchacho, tiene lindos ojos, buena boca, buena mandíbula”, ya era demasiado tarde para evitar la indignación de las fanáticas de BTS, la agrupación de K-Pop que lidera el joven de 27 años.

“Zaira Nara dice que Seokjin no tiene el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Después dicen que no hay que sexualizar a las personas y que hay que respetar", escribió una usuaria de Twitter.

“Que alguien le avise a Zaira Nara y a los medios televisivos argentinos que decirle ‘chino’ a un coreano, llamarlo ‘Chinchunchan’ cuando tiene un nombre, y mandarlo a tomar sol es de lo más xenófobo, racista y clasista que existe. Vergüenza dan”, agregó otra.

“No te voy a bardear Zaira Nara, te voy a pedir que: ANTES de hablar de un artista extranjero investigues sobre su cultura, su trabajo, su fama... y así evitas ser tendencia por xenófoba...”, se sumó otro de los innumerables usuarios que la cuestionaron a través de las redes sociales.