Concepto coscoíno 2019 Información General 07 de diciembre de 2019 Por Antonio Fassi Leer mas ...

Ya es historia el Pre Cosquín Rafaela 2020. Entre el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, fue escenario de este (cada vez más predominante) espectáculo-concurso que ordena artistas de música y danza, a efectos de representar a esta subsede en el Pre Cosquín 2020, donde los representantes de 64 subsedes de todo el país, pugnarán por conseguir el preciado lauro del mejor en su categoría, encuentro que tendrá lugar sobre el mítico escenario Atahualpa Yupanqui entre el 3 y el 18 de enero.

Treinta y seis inscriptos en música y cuarenta y siete en danza presentaron sus habilidades artísticas, muchos de ellos provenientes de poblaciones muy alejadas de nuestra ciudad.

Berazategui (Bs.As.); Capital Federal, Rosario, Reconquista, Santiago del Estero( capital), Paraná, Ramallo, Arroyito, Córdoba ( Capital), Santa Fe, Colonia Belgrano (Santa Fe), y tantas otras poblaciones más cercanas, afirmaron sus ansias por conseguir una participación en la cordobesa Cosquín.

Y no solo fue notable la cantidad de inscripciones, sino que en materia de calidad interpretativa, encontramos excelentes niveles de ejecución, con trabajos rayanos en la perfección, hecho consumado y concreto que solo se materializa tras largas y esforzadas horas de trabajo y sacrificio, lo que debe alegrarnos, pues es indudable que eta subsede dejará bien sentados los prestigios de la música y la danza. Un solo rubro quedó en manos de artistas locales; dúo vocal, integrado por Mario Bulacio- Agustín Olivera. Fue designada que la participación de esta subsede se cumpla los días martes 7 y miércoles 8 de enero,en la Próspero Molina.

No hay duda que el nivel del material expuesto por los artistas va incrementándose año tras año, lo que demuestra un afán de superación por parte de los intérpretes premiados, no solo por los jurados, sino también por el público que siempre estará dispuesto a aclamar los trabajos bien elaborados.

Apasionadamente interesante y altamente constructivo resultó este encuentro, dado que los hechos en sí( por lo visto, oído y vivido) nos aclaran el panorama sobre el camino a seguir, si se quiere pisar el escenario coscoíno con chances de ser laureados en la Próspero Molina.

Triunfo´la música, coronó palmas la danza, aplaudió y vitoreó el público, coherente tarea de los jurados, decorosa y eficiente organización. Ojalá se repita año tras año, por el bien del arte puro y real, por el avance de la cultura artística de nuestro pueblo, y por el arraigo de nuestras ancestrales tradiciones, que no son otra cosa que el alma de nuestra cuna patriarcal.