Comienza el Seven de la República Deportes 07 de diciembre de 2019 Redacción Por RUGBY, CON PRESENCIAS RAFAELINAS

La ciudad de Paraná comienza a vivir la gran fiesta del rugby. Este sábado 7 y domingo 8 se concretará la 36° edición del Seven de la República. La competencia de juego reducido es organizada conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby, y se disputará simultáneamente en el Plumazo de Estudiantes, y en la Tortuguitas del Paraná Rowing Club.

Luego de un 2018 en que la edición no tuvo presencias de jugadores del CRAR en el seleccionado de la Unión Santafesina, en esta oportunidad estarán Facundo Aimo y Manuel Mandrille integrando el representativo que intentará una vez más estar en Copa de Oro. Cabe consignar que Aimo fue subcampeón en 2015, mientras que para Mandrille será su primera experiencia en este nivel.

A lo largo de dos jornadas, 24 uniones provinciales competirán junto a los seleccionados de Paraguay, Uruguay y Chile, ya que en las últimas horas se bajó Brasil, y fue reemplazado por un equipo de la Unión Entrerriana B.

En la Zona Campeonato los elencos estarán divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, mientas que en el Ascenso, competirán en cuatro grupos de tres equipos. La Zona A está conformada por Córdoba, Entre Ríos, Cuyo y Chile, mientras que la Zona B, la componen Tucumán, Uruguay, Salta y Lagos del Sur. En la Zona C, están Rosario, Misiones, Santa Fe y San Juan, en tanto, en la Zona D, la integran Nordeste, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata.

En el caso de la Unión Santafesina de Rugby, el debut está pautado para este sábado, a las 10.40, en la cancha 2, ubicada en el CAE, en el cual deberá medirse con el representativo de Misiones. El segundo cruce será a las 17.20, frente a la Unión Sanjuanina de Rugby, en el CAE, mientras que en frente a la Unión de Rugby de Rosario, será a las 18.40, en el escenario principal de El Plumazo.

El seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby afrontará el Seven de la República con el siguiente plantel: Tomás Grenón, Alejandro Molinas (h) y Franco Radín (CRAI); Lucas Caputto, Agustín Foradini, Santiago Quirelli, Dalmiro Borzone, Tomás Kerz y Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby); Facundo Aimo y Manuel Mandrille (CRAR de Rafaela); Leandro Rivero (capitán, Cha Roga). El staff es encabezado por Pablo Martegani como head coach.



RUBIOLO Y LOS PUMITAS POR EL TITULO

El torneo Sudamericano M-18 se completará este sábado, a partir de las 10 cuando Paraguay enfrente a Chile y Argentina cierre con Los Teritos uruguayos. El seleccionado de nuestro país, que integra el rafaelino Pedro Rubiolo, ganó con autoridad los dos partidos del jueves: 59 a 0 sobre Paraguay y 39 a 10 ante Chile, apoyando 16 tries entre los dos partidos.