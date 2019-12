ENFOQUES URBANOS Sociales 07 de diciembre de 2019 Por Sirley Húbeli Bertone Leer mas ...

La actividad industrial, una constante



Rafaela siempre sobresalió por su actividad industrial y ese fenómeno se dio ya en los inicios de su existencia. Fue cuando el ciudadano llamado Luis Fasoli fundó el frigorífico que lleva su nombre, aunque su denominación primitiva haya sido reemplazada por Rafaela Alimentos. Pero quizás lo que jamás pierda es su reputación. Serán sus productos que, desde sus inicios llevan la denominación del lugar de donde era oriundo don Luis en la lejana Italia: Lario, el sitio donde naciera don Luis, quizás este emprendimiento que, con tanto éxito lanzara don Fasoli haya sido el desencadenante de otros que fueron surgiendo con el paso del tiempo.

Son muchas las empresas de distintos rubros que fueron instalándose en Rafaela , originando con ello un verdadero show de plantas que generaron trabajo y le confirieron a la ciudad un atractivo realmente aleccionador, digno de emularse. Por estos días una empresa cumple nada menos que cincuenta años de actividad ininterrumpida, se trata de Letreros Grana, y ello constituye otro claro ejemplo de ese interés permanente de superación y de afianzarse por medio de su producción en los mercados más exigentes del ramo. Una significativa celebración que sin dudas viene a ratificar, a confirmar el grandioso y ejemplificador espíritu que animó allá en los días de la aldea al inolvidable Don Luis Fasoli, ganando reputación más allá del Atlántico cuando, no hace mucho, nos enteramos que dos turistas que integraban el pasaje de un lujoso transatlántico degustaron en su comedor los productos Lario. Una noticia para agendar en el historial de nuestra amada Rafaela.

Este aniversario, este cumpleaños de Carteles Grana ya posee su mérito, su trascendencia en los mercados en los cuales compite, que continúe cumpliendo aniversarios, haciendo honor a aquel primer empresario que no sólo marcó un hito en su gran actitud de fundar una empresa que no sólo produjo alimentos, sino que le dio trabajo a muchos miles de rafaelinos.

Que estos cincuenta años de Carteles Grana sea un aliciente, un motivo más para continuar en tan admirable como aleccionadora trayectoria.