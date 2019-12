Sin Perotti, se presenta el gabinete provincial Locales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por El futuro vocero del Gobierno santafesino, el rafaelino Leo Ricciardino, se encargará de presentar a los integrantes del equipo de Perotti. Será apenas 48 horas de la asunción, prevista para el miércoles por la tarde.

Finalmente llegó la confirmación oficial: el próximo lunes a las 13:00 se realizará la presentación de los integrantes del gabinete del gobernador electo, Omar Perotti. El anuncio, se llevará a cabo en el Club Marinas Puerto Santa Fe, ubicado en Calle 1 de Enero, dique 2, puerto de Santa Fe aunque no participaría el ex intendente de Rafaela por lo que la conducción del acto estaría a cargo de otro rafaelino, Leonardo Ricciardino, quien fue confirmado como el próximo vocero del Gobierno santafesino.

Entre tantos borradores que surgieron en las últimas semanas para completar el álbum de figuritas del gobierno entrante, el que se consolidó ayer es el siguiente:

1. Gestión Pública: Rubén Michlig.

2. Gobierno, Justicia y Derechos Humanos: Esteban Borgonovo.

3. Economía: Walter Agosto.

4. Educación: Adriana Cantero.

5. Seguridad: Marcelo Sain.

6. Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat: Silvina Frana.

7. Salud: Carlos Parola.

8 Producción, Ciencia y Tecnología: Daniel Costamagna.

9. Desarrollo Social: Danilo Capitani.

10. Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Roberto Sukermann.

11. Cultura: Jorge Llonch.

12. Ambiente y Cambio Climático: Erika Gonnet.

13: Secretaría de Estado de Género: Celia Arena.

Mientras los rumores van y vienen en torno a la conformación del gabinete, Perotti continúa transitando los últimos días de la transición con muy bajo perfil, sin dar entrevistas y apenas desliza declaraciones off the records. Esta semana apareció en la portada de la prestigiosa revista Gente junto a las estrellas de la televisión y el espectáculo nacional, lo que en cierta forma es un reconocimiento a su victoria en las elecciones de junio pasado que marcaron el final de 12 años de gobiernos de un Frente Progresista en el que el socialismo ejercía un rol predominante por sobre radicales y demoprogresistas.

Si bien se esperaba que nuevos actores pudieran ingresar al gobierno provincial de la mano de Perotti, finalmente las designaciones recayeron en nombres que ya ocuparon cargos en la estructura de poder durante las gestiones de los peronistas Carlos Reutemann y Jorge Obeid. El único rafaelino que estará al frente de un ministerio será Daniel Costamagna, quien asumirá en el área de Producción, Ciencia y Tecnología. En su haber figura haber sido secretario de Agricultura en el segundo gobierno de Obeid.

Lo que todavía no tiene certezas es el destino que tendrán varios rafaelinos que dejarán sus cargos en el gabinete del intendente, Luis Castellano, más allá de que las versiones los colocan en segundas pero estratégicas líneas del gobierno santafesino. Daniel Ricotti, Marcela Bassano y Carlos Maina forman parte de ese posible desembarco de funcionarios locales en la gestión provincial, aunque todos mantienen un prudente silencio.

Perotti tiene en su agenda participar de los actos de traspaso del Gobierno nacional, por lo que el martes estará en el Congreso nacional donde Mauricio Macri entregará los atributos de mando al presidente electo, Alberto Fernández. Y al día siguiente será su turno para asumir la gobernación de Santa Fe en una ceremonia que se desarrollará en tres capítulos: primero en la Legislatura con el juramento de Perotti, segundo con el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno donde recibirá los atributos por parte del gobernador saliente, Miguel Lifschitz, y tercero en la explanada de la Casa Gris donde se le tomará juramento a los ministros provinciales.