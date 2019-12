La prioridad está en vender Deportes 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Walter Otta quiere refuerzos y en las próximas horas se reunirá con la dirigencia cremosa. Que vengan, máximo 3, dependerá de las ventas que se puedan realizar. Lucas Blondel y Matías Godoy, los candidatos a irse.

Atlético de Rafaela tuvo ayer su último entrenamiento del año. El triunfo del pasado lunes ante Chacarita lo dejó en una posición expectante en la Zona B de la Primera Nacional, a sólo un punto de meterse entre los cuatro que jugarían el reducido por el segundo ascenso a la Superliga, y con el boleto en mano para jugar la Copa Argentina 2020. Hasta ahí, todo bastante redondito.

Habrá tiempo para trabajar y mejorar cuestiones futbolísticas. Una de ellas será la parte defensiva. Le convirtieron mucho, 17 goles en 15 partidos. A eso le va a apuntar el cuerpo técnico de la ‘Crema’ cuando regrese a los trabajos, dentro de un mes. Mientras tanto, ya mira de reojo otra cuestión: los jugadores que se irán y los que vendrán en el verano.

La prioridad es vender, condición sine qua non, de lo contrario no llegaría nadie a Alberdi. Recordando que puede incorporar hasta un máximo de 3 futbolistas.

En este contexto, los que tienen más chances de partir son: Lucas Blondel y Matías Godoy. Hay negociaciones en marcha y la dirigencia albiceleste espera concretar alguna (o ambas) para así poder incorporar.

Un mediocampista ofensivo es lo que se busca, aunque también se deberá acudir a algún marcador de punta si se va Blondel.

Por otro lado, también se deben definir las bajas. Lucas Quiróz, que si bien no tuvo participación en el certamen (se recuperaba de una operación de rodilla tras su paso a préstamo por Central Norte de Salta), pasaría a Ben Hur, club al cual también podría recaer Nahuel Speck. Otro de los que podría emigrar es Enzo Copetti, pero aún sin definición cierta de su futuro.