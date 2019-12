América calificó a Ibope como "una mafia"

El canal América salió con los tapones de punta contra la única empresa medidora del rating en el país, Ibope, por la caída abrupta que registró durante este año.

Daniel Vila, uno de sus directivos, prometió llevar el asunto a la justicia mientras que algunas de sus figuras, como Moria Casán y Mariano Iúdica, calificaron al mecanismo de recolección de datos como "una mafia" y que afecta directamente a las fuentes laborales.

En tanto Iúdica graficó la situación diciendo "con estos números los productores están con el corazón en la boca, no saben si siguen o no".

Según lo dado a conocer por Diario Popular, en noviembre América perdió por primera vez con su rival Canal 9: la disputa fue 2,2 a 2,1 puntos. Casi un virtual empate.

IBOPE: "UN ENEMIGO"

Y el lunes pasado en Intrusos uno de sus directivos, Daniel Vila, cuestionó la labor y prometió que no se van a quedar de brazos cruzados y declaró a Ibope como "un enemigo".

Vila subió la apuesta y aclaró que "este canal va a tomar medidas. Vamos a dar batalla desde el diálogo hasta pasar por la justicia. El resto de los canales tuvieron una cómoda posición y como les iba bien no les interesaba revisar a Ibope. Los únicos que lo hicimos fuimos nosotros. Hoy eso cambió porque sí le tocaron el bolsillo a los grandes. La situación no da para más".

INICIO DE LA BATALLA

Y ayer a la mañana la batalla contra Ibope arrancó con todo.

En el ciclo Involucrados con la conducción de Mariano Iúdica en una entrevista con otra figura del canal, Moria (conductora de Incorrectas a la tarde) defenestraron a la empresa ibope porque sostienen que con las mediciones del rating les afecta directamente el trabajo y tildó a Ibope de proceder "como una mafia".

¿COMO SE MIDE?

Diez años atrás Ibope presentó un nuevo mecanismo de medición de la audiencia, se reemplazaron las llamadas telefónicas por la colocación de "aparatitos" en los televisores en una selección de 700 hogares y sobre un control remoto especial se obtiene la información en los centros urbanos más grandes del país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba).

Desde las autoridades de América y sus figuras en conjunto objetaron el mecanismo porque "según la hora del día, hay televisores apagados, problemas técnicos, pequeñas fallas que hacen descartar un hogar. Quizás, apenas siete pueden determinar la enormidad de un punto de rating, que se supone que debe representar a 100.000 personas".

NUMEROS NO REALES

Moria en el ciclo Involucrados se despachó contra la empresa porque no representa la realidad de los números, y en un momento manifestó "América es una casa familiar que tiene una gran llegada a todos los hogares del país. Yo no creo en los números y sí creo que hay una mafia organizada con 700 aparatos ridículos que ya no están a la venta y que lo agarra un cartonero de la calle porque no sirven más", apelando a su conocida "lengua karateca".

UNA DEMANDA

Por otra parte, Iúdica agregó "esto es entre Ibope y América, esto va directamente al bolsillo del canal y al bolsillo de los empleados. Yo voy hacer una demanda contra Ibope porque los números que presentan no reflejan la realidad".

TODOS JUNTOS

Por ahora las figuras que se embarcaron en la pelea cuerpo a cuerpo son Daniel Vila, uno de los directivos del canal, Juan Cruz Avila, uno de los productores más importantes que trabaja en América con ciclos como Incorrectas y Animales Sueltos, Moria Casán por Incorrectas, Mariano Iúdica por dos de sus ciclos Involucrados y Polémica en el Bar y Jorge Rial, quien ayer abrió su programa con fuerte cuestionamiento al mecanismo de recolección de las cifras de audiencia.