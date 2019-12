La comisión vecinal del Brigadier López presentó su renuncia

La palabra fracaso tiene una connotación muy fuerte y categórica pero siempre supone no lograr un objetivo.

Quizás así lo analizaron los integrantes de la comisión vecinal del barrio Brigadier López ante lo ocurrido al no conseguir recaudar el 80% del monto de facturas emitidas en lo que se denominó sistema de ahorro previo y que garantizaba la ejecución de las obras de cloacas y pavimento.

Ayer por la mañana se formalizó la renuncia, que era ya inevitable ante el intento de conseguir una prórroga para que más vecinos puedan pagar y ser denegado este pedido, ya que la fiscalía municipal en representación del Ejecutivo entendió que la ordenanza especificaba los plazos y pasos a seguir.

La renuncia fue presentada de manera indeclinable por parte de todos los integrantes de la comisión, entendiendo que esta situación generó mucho desgaste y exposición y ante las circunstancias prefieren que nuevos vecinos con expectativas renovadas asuman el compromiso de trabajar por el barrio.

Laura Castelain, presidente del barrio Brigadier López expresó que considera que fueron muchos años de gestión, ya que desde 2007 venían batallando por estas obras y ante la situación que se suscitó con la decisión del Ejecutivo de no dar más tiempo para lograr llegar al 80%, era preferible dar un paso al costado y darle lugar a otros vecinos.

“Personalmente agradezco profundamente a cada persona que me acompañó desde el año 2007, en diferentes mandatos como Presidente del barrio Brigadier López, disponiendo de su tiempo para lograr alguna mejora en el barrio. Lamento que las condiciones otorgadas por el Municipio para una obra tan importante como la de cloacas no fueran las propicias para lograr alcanzar el porcentaje de pago. Estoy segura que cuando la Municipalidad proponga una obra acorde a la situación económica de los vecinos, y se comprometan a realizarla, tendremos las cloacas en la totalidad el barrio”, expresa el texto de argumentación de Laura Castelain.

Continúa diciendo: “la sugerencia es que ante cualquier problema que surja, se dirijan a Relaciones Vecinales (bacheo – arbolado público – luminaria – ruidos molestos – tránsito, etc.). Hasta tanto se conforme una nueva Comisión Vecinal”.

Sin lugar a dudas este hecho generó un antecedente negativo, ya que nunca se había suscitado una situación de este tipo, donde el registro de oposición había sido superado sin inconvenientes, se habían enviado las liquidaciones anticipadas compuestas por las 10 cuotas del sistema de ahorro previo -tal como se hizo en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club- y la obra se cae por no recaudar el porcentaje contemplado en la ordenanza que regulaba este proceso.

Muchos rafaelinos que viven el barrio Brigadier López, manifestaron su asombro ya que consideraron que las gestiones por la concreción de estas obras, que son fundamentales hoy en día, se hicieron desde hace “muchísimos años” y entendían que “desde el Estado local se debían agotar todas las instancias para la ejecución de este tipo de obras que tienen directa relación con la calidad de vida de los vecinos”.