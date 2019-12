Comenzó una medida de fuerza de Atilra

El pasado miércoles a la noche, todos los trabajadores de Atilra Rafaela llevaron a cabo una asamblea en el camping del gremio para tratar y evaluar el tema de la paritaria nacional. El encuentro en nuestra ciudad tuvo una buena presencia de trabajadores para analizar el ofrecimiento que finalmente se lo consideró como "insuficiente".

La empresa considera, en virtud de la crisis económica, una recomposición salarial que lleva a cabo la Comisión Paritaria Nacional para todos los afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). "La asamblea de anoche -por el miércoles- era una de las últimas que se realizaron en todo el país. No hubo aceptación, como no la hubo en ninguna de las asambleas de base que se realizaron en las 30 seccionales del país. Esta noche, a partir de las 00.00 hs, comienza una medida de fuerza", explicó en Radio ADN Domingo Posetto, titular de Atilra Rafaela, confirmando que en la jornada de hoy el gremio lleva a cabo la medida.

En tanto, dijo que "quizás venga alguna otra alternativa y entonces uno se sienta a rever el tema, pero nosotros lo que queremos es que nos paguen más cerca. Esto es viejo, parecería que los compañeros lecheros están todos locos y que quieren ganarse la guita junta. En el 2017 no tuvimos aumento, en el 2018 lo recibimos a cuentagotas y en este años, en julio, acordamos nuevamente otro gotero que se incorporó en noviembre a los básicos. Con los cuál estamos en un sistema parecidos a los jubilados que le cambian la forma de cálculo y cobran el 20% menos. Nosotros estamos peor que eso", mencionó Posetto.

El sector dice que los repetidos pedidos efectuados tuvieron "oídos sordos al reclamo de los trabajadores" y marcan que "estaba claro, la demora hacía que ellos aumentaran periódicamente el precio de los productos y recibieran sus ganancias, al tiempo que pisaban los salarios de los trabajadores deteriorando la vida de los compañeros y sus grupos familiares".

Al respecto, el representante gremial de nuestra ciudad explicó que "la industria tomó el compromiso, junto a las autoridades del gremio, de los negociadores de unirse en octubre, solucionar el problema, pero no hubo caso, no sirvió para nada. Lo mismo pasó en noviembre, con la conciliación obligatoria. Y creo que todo tiene un límite", dijo el titular del gremio.