Ben Hur de local y Atlético en Timbúes Deportes 06 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUET, LIGA PROVINCIAL

FOTO ARCHIVO MANTENER EL INVICTO./ Atlético quiere seguir ganando en el sur provincial.

Se jugará entre hoy y el domingo la cuarta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. Este viernes tendrán participación los dos equipos rafaelinos que militan en el certamen.

Como local hará su presentación Ben Hur. Luego de disputar los tres partidos anteriores, con derrotas en todos los casos, como visitante, esta noche el elenco dirigido por Cristian Losano tendrá la posibilidad de afrontar el primer duelo en el Coliseo del Sur. Enfrente estará Racing de San Cristóbal, desde las 21.30, en uno de los compromisos correspondientes a la Zona A.

Ya con plantel completo desde el fin de semana anterior y con el aliciente del gran partido del pívot Gonzalo Guzmán, hoy el Lobo intentará hacer valer la localía para no perder más terreno con los líderes.

Por su parte, Atlético se trasladará hasta Timbúes para medirse con el local Comuna de esa población. La Crema ha ganado los tres cotejos que disputó, uno de visitante y dos de local, y pretenderá seguir por la buena senda para mantenerse en la cima.



TODA LA FECHA

Zona A: viernes a las 21.30 Ben Hur de Rafaela - Racing de san Cristóbal; Unión de Totoras Centenario y Rivadavia Juniors - Independiente de Chañar Ladeado. Domingo a las 20.30: Sportsmen Unidos vs. Cacu de Ceres.

Zona B: viernes 21.30 a Unión de San Guillermo - Náutico de Rosario, San Lorenzo de Tostado - Argentino de Firmat y Brown de San Vicente - Trebolense. Libre Almagro de Esperanza.

Zona C: viernes a las 22 Central San Javier - Atlético Sastre. Domingo 20.30, Firmat Football - Temperley de Rosario y Atlético Tostado - Alma Juniors de Esperanza. Libre: Provincial de Salto Grande.

Zona D: viernes a las 21.30 Comuna de Timbúes - Atlético Rafaela y Gimnasia de Santa Fe - El Tala de Rosario. Domingo 20.30: Atenas de Venado Tuerto - Libertad de Villa Trinidad. Libre: Peñarol de Elortondo.