Macri hizo un balance de su gestión Nacionales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por "Tenemos una democracia más sólida, justicia más independiente y nos integramos al mundo"

FOTO NA// MAURICIO MACRI./ El primer mandatario que concluye su mandato, anoche cuando se dirigía al país.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Mauricio Macri sostuvo anoche en cadena nacional que tras su gestión hay "una democracia más sólida", una Justicia "más independiente", integración "al mundo" y más seguridad frente al delito y el narcotráfico.

"Hoy nuestro país es muy diferente a aquel de diciembre de 2015. Tenemos una democracia más sólida, la Justicia es más independiente, nos integramos al mundo estamos más seguros frente al delito y el narcotráfico", enumeró el Presidente en un balance de gestión en su primera cadena nacional.

A su vez, sostuvo: "En estos cuatro años cambiaron muchas cosas en nuestra vidas. Tuvimos muchas dificultades que no pudimos resolver y muchos avances que los argentinos hemos logrado".

Al iniciar el mensaje, dijo que "durante estos años muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena para contar cómo recibí el país y no lo hice. Creo que es mas constructivo hacerlo hoy".



"Jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante"

El presidente saliente Mauricio Macri afirmó anoche que "jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante", y consideró que "los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas".

"Los dirigentes somos circunstanciales y eso es algo que todos los líderes debemos tener en claro. En unos días asumirá un nuevo Presidente y comienza una nueva etapa. Jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante, voy a seguir acompañando desde la oposición", enfatizó Macri en cadena nacional.

En un mensaje grabado en Casa Rosada, manifestó: "Fueron cuatro años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida desde el Congreso (de la Nación) para seguir trabajando en lo que falta".



"Estábamos aislados y ahora tenemos una Argentina protagonista y respetada en el mundo"

Por otra parte destacó lo que consideró sus logros en política exterior, al señalar que hoy "hay una Argentina protagonista y respetada en el mundo". "Cuando llegamos estábamos aislados, con pocos aliados y una política exterior basada en el conflicto. Teníamos una de las economías más cerradas del mundo, hoy hay una Argentina protagonista y respetada en el mundo, lo cual se vio en la cumbre del G20 que organizamos en diciembre de 2018", sostuvo. Al respecto, insistió: "No podemos desarrollar aislados del mundo", mientras que señaló en su administración se abrieron "más de 200 mercados" con en el exterior. A su vez destacó las condenas de su gestión "a lo que pasa en Venezuela".



"Voy a demostrar desde la semana que viene que se puede hacer una oposición constructiva"

Sostuvo que va a "demostrar desde la semana que viene que se puede hacer una oposición de una manera constructiva, siempre pensando que es lo mejor para los argentinos". En su cadena nacional, por otro lado, sostuvo: "Recibimos estadísticas falsas en Educación y Seguridad, no saben lo difícil que fue tomar decisiones sin información". Al respecto remarcó que su gestión deja "un Indec creíble y profesional", mientras que recordó que hay "un proyecto para consolidar la independencia" del organismo, y agregó: "Confío en que el Congreso lo apruebe el año que viene".



"Dejaremos un estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos"

Mauricio Macri afirmó que su gestión recibió en diciembre de 2015 "un INDEC que manipulaba y escondía la información", y resaltó que el próximo 10 de diciembre dejarán "un Estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos". "Recibimos un INDEC que manipulaba y escondía la información. Había estadísticas falsas en muchas áreas como educación y seguridad. No se imaginan lo difícil que fue tomar decisiones", enfatizó Macri en cadena nacional. En un mensaje grabado en Casa Rosada, el jefe de Estado aseguró que después de 4 años de gestión dejan "un INDEC con estadísticas", y "un Estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos"



"Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta"

Resaltó que "durante estos años" al frente del país "jamás" criticó "a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta". "Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta", destacó el mandatario en su primera cadena nacional, al repasarlo que consideró sus logros de gestión. Y agregó: "Ser Presidente fue un honor, intenté en todo momento estar al servicio de todos, tratando de resolver los problemas nuevos y los más antiguos".



"Lamento que no nos hayamos podido recuperar de la crisis económica que empezó hace un año y medio"

Se lamentó por "no" haber podido "recuperar" a la Argentina "de la crisis económica que empezó hace un año y medio", y afirmó que en diciembre de 2015 recibió un país en el que "la energía estaba en una situación dramática". "En muchos aspectos importantes estamos mejor que hace cuatro años. Los resultados de las mejoras económicas no llegaron a tiempo, lamento que no nos hayamos podido recuperar de la crisis económica que empezó hace un año y medio", enfatizó Macri en cadena nacional. En un mensaje grabado en Casa Rosada, el jefe de Estado manifestó: "Recibimos un país sin energía e infraestructura vieja. La energía estaba en una situación dramática, sin energía y con cortes de luz.Todos esos problemas están arreglados. Dejamos un país con más energía y en marcha".



Durante el kirchnerismo la obra pública era sinónimo de "corrupción"

Destacó esta noche que durante su gestión bajó a casi la mitad el kilómetro de ruta de lo que costaba durante el kirchnerismo, etapa de la cual remarcó que todo era "corrupción". En cadena nacional, sostuvo que en los últimos cuatro años se bajó el precio del kilómetro de ruta de "4,7 millones a 2,5 millones". "Después de una década en que la norma era todo lo contrario, era corrupción", subrayó Macri.



Reconoció que no se va "satisfecho" por el resultado económico y la lucha contra la pobreza

Reconoció que no se va "satisfecho con el resultado de la economía, ni con la lucha contra la pobreza", pero destacó que "hoy estamos mejor preparados para crecer". En un mensaje emitido en cadena nacional en el que hace un balance de su gestión, el Jefe de Estado remarcó que en su Presidencia se sentaron las bases para "volver a crecer". "No me voy satisfecho con el crecimiento, ni la lucha contra la pobreza. En 2015 enfrentamos una situación delicada y en dos años tuvimos éxito pero en 2017 nos pusimos en una situación frágil con la sequía y la falta de financiamiento entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos", admitió. Agregó que "la economía empezaba a despertarse, creció 2 por ciento en julio, pero después vinieron los resultados de las PASO y por el miedo de los argentinos que salieron a vender sus pesos y todo esto nos hizo retroceder varios casilleros". "A pesar de estos resultados, trabajamos mucho para ordenar nuestra economía y una parte de ese camino está hecho. El próximo Gobierno se va a poder apoyar en las reformas para volver a crecer", destacó.



Destacó que deja un dólar a un "precio razonable"

Destacó que el dólar se encuentra a un "precio razonable", aunque lamentó "no poder ofrecer mejores resultados" en la economía. "Es cierto que no pudimos ver los frutos estos años", reconoció el mandatario saliente en cadena nacional. Macri reconoció que los salarios no acompañaron al avance de la inflación y puntualizó: "Es una gran frustración que esto sea así". Pese a ello, afirmó que su gestión deja un "dólar a precio razonable". Sostuvo que las medidas que tomó implican "condiciones indispensables para crecer". "Lamento no poder ofrecer mejores resultados en estos años", remarcó Macri. "El mensaje que quiero darles hoy es que a pesar de estos resultados, estos años hemos trabajado mucho para mejorar nuestra economía", aseguró. Según sostuvo, la próxima administración podrá "apoyarse en las reformas realizadas para iniciar el proceso de crecimiento". En tanto, indicó: "Se ha hablado mucho del crecimiento de la deuda pública. Existe la sensación de que en 2015, el Estado no tenía deuda". Sostuvo que sí había, aunque reconoció: "Ahora tenemos más, es cierto. Pero, tiene una causa. Tuvimos que pedir plata prestada, pero dos de cada tres pesos fue para pagar deuda de gobiernos anteriores". "No es un nivel preocupante para un país como el nuestro. El problema es que no tenemos crédito para refinanciarlo", analizó y destacó: "Me comprometo a hacer mi aporte en el futuro". En tanto, apuntó: "Tenemos que seguir buscando manera de bajar impuestos".