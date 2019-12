Panorama Político

GABINETES A MEDIAS

El 16 de junio de este año, Luis Castellano, logró la reelección por segunda vez consecutiva como intendente de Rafaela y por tanto se ahorró un mal de cabeza que puede ser una transición para un eventual traspaso de mando a un candidato de otro partido político. De todas formas, se tomó apenas 172 días para definir los nombres del gabinete municipal que lo acompañará en la gestión a partir del 12 de diciembre próximo. Si bien es mucho, al final será menos que el gobernador electo, Omar Perotti, quien si finalmente presenta a su equipo de gobierno el próximo lunes habrá demorado 177 días, casi seis meses en poner nombres propios a cada ministerio. Es más, se dice que todavía hay nombres en lápiz porque no están firmes, lo que refleja las dificultades en el armado... la unidad hacia afuera puede convertirse en un infierno hacia adentro.

Un periodista santafesino que fue funcionario del saliente gobierno provincial, Coni Cherep, desnuda las debilidades interiores del PJ que se manifiestan en esta falta de acuerdo en torno a los funcionarios de Perotti. "Y a cinco días para asumir Santa Fe no tiene Ministro/a/e de Cultura. Es lo que sé. Tampoco estaría cerrado Educación (pavadita) SEIS MESES hace que lo eligieron. SEIS ¿alguien puede explicarlo sin chicanas?" disparó con munición gruesa en Twitter. A esta posición se sumó otro funcionario vinculado al universo socialista santafesino, Mariano Panichelli alguna estadística no habitual. "¿Cuándo anunciaron su gabinete los últimos gobernadores?? @HermesBinner el 13/10/2007; @AntonioBonfatti el 16/11/2011; @MiguelLifschitz el 05/11/2015 y @omarperotti ¿09/12/2019?" posteó.

Por su parte, Alberto Fernández de CFK, recién anunciará a sus ministros en este día, algo así como 40 días después de haberse consagrado como presidente electo en las elecciones de finales de octubre.

Más allá de cuanto demoren en la cobertura de las vacantes, lo más importante será la calidad de sus gobiernos.

En su cuenta de Twitter, Castellano fue enfático tras presentar a sus nuevos empleados categorizados. "Les presento a mi nuevo equipo de trabajo!!! Hemos formado un grupo con mucho diálogo, que antepone el bien común por sobre cuestiones individuales, y que van a aportar todo su conocimiento para seguir transformando a #Rafaela", aseguró entusiasta.

Por la misma senda positiva fluyeron las consideraciones de Marcos Corach, el jefe de Gabinete y ahora también de Modernización del Municipio. "Orgullo de acompañar una vez más a @castellanoluis en la conducción de los destinos de nuestra amada ciudad. Y también de hacerlo junto a un gran equipo de rafaelinas y rafaelinos comprometidos con la defensa de nuestra ciudad y con la construcción del futuro que soñamos", sostuvo en busca contagiar a la tropa con su energía acostumbrada.

Ya fue la cuestión de que el gabinete salió por decreto en lugar de una ordenanza. Con escaso pulso político los opositores Leo Viotti y Lisandro Mársico plantearon su desacuerdo con la continuidad de la Jefatura de Gabinete y con fundamentos débiles vinculado a lo funcional y lo presupuestario. Viotti, de Cambiemos, podría haberle sugerido a Mauricio Macri tantas veces que elimine la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y use mejor esa plata como lo hizo ahora, palabras más palabras menos, con Castellano. Si el intendente ganó ampliamente en las elecciones de junio y opta por una Jefatura de Gabinete, entonces no hay mucho que pensar incluso si no están convencidos.

A propósito, en este debate hizo una aparición contundente y con carácter la concejala radical, Alejandra Sagardoy, quien gradualmente gana autonomía y confianza por más que no le guste al resto.



El SENADO "CONTRERA"

Y CAOS EN DIPUTADOS

Esta semana se concretó la jura de los legisladores electos tanto para la Cámara de Diputados de la Nación como para la Legislatura santafesina. En el Congreso, fueron desfilando los 10 nuevos representantes de Santa Fe en la Cámara baja, entre ellos Enrique Estévez, del socialismo, Federico Angelini y Ximena García de Juntos por el Cambio y Marcos Cleri, del Frente de Todos aunque en su caso se trata de una reelección, es decir que continuará en la banca que tiene desde el 2011.

En la ciudad de Santa Fe, el miércoles fue el turno del juramento de los 19 senadores provinciales -uno por departamento-, entre ellos Alcides Calvo. Lo curioso es que de esa cantidad 16 lograron la reelección, por tanto apenas 3 debutan en esa cámara.

En su twitter, la periodista santafesina Gabriela Albanesi aportó un dato de color -junto a una foto de Manuel Testi- al indicar que "en la sesión preparatoria juraron los 19 senadores electos. Podían apoyar la mano sobre la Constitución Provincial o La Biblia. ¿Qué pasó? Sí, ganaron los Santos Evangelios 19 a 0.

Está definido que la presidenta desde la semana próxima será la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y si bien el Frente Progresista tiene siete escaños -todos radicales- y el peronismo 12, no está garantizado que el futuro oficialismo provincial, es decir Omar Perotti, tenga mayoría. Es que si bien seis senadores están alineados al rafaelino, los otros seis tienen un carácter que para que contarles y han hecho una suerte de rancho aparte.

Considerando que la mayoría de la Cámara de Diputados está en poder del Frente Progresista bajo el liderazgo de Miguel Lifschitz -cuenta con 28 de las 50 bancas-, entonces es posible que Perotti deba gobernar con minorías en ambas cámaras legislativas. Tendrá que remar para lograr consensos y negociar semana a semana con los seis senadores peronistas díscolos, algo así como lo hace cualquier marido cuando cada viernes gestiona el permiso de la patrona para ir a los asados con los amigos o el sábado a la tarde para ir a jugar un picadito con los muchachos.

Por caso, como bonus truck, Omar Perotti algo desaparecido de la escena de los medios tiene presencias en dosis homeopáticas. En las redes sociales se dejó ver cuando se convirtió en Magister en Desarrollo Territorial tras cursar en la Maestría que dirige su amigo, Pablito Costamagna, en la UTN Rafaela. Y esta semana compartió en el grupo de Whatsapp de sus compañeros de fútbol de sábado a la tarde en las canchas de Atilra (que se llama "sabaturgos") la foto de la portada de la Revista Gente dedicada a los personajes del año. A propósito, el sábado pasado el equipo del gobernador electo y del intendente actual volvió a ganar, aguantando la reacción del rival.



ARBITRO, CAMBIO

EN EL CONCEJO

Finalmente Hugo Menossi, Evangelina Garrappa, Ana Carina Visintini y Silvio Bonafede tuvieron su última sesión como concejales. El martes les dejarán sus bancas a los ingresantes Germán Bottero, Miguel Destéfanis, Brendita Vimo y Juan Senn (Lisandro Mársico se va sin irse, ya que resultó reelecto).

Se despidieron con el debate de la Tributaria en una batalla entre oficialistas y opositores por el aumento de las tasas, derechos y contribuciones a partir de enero.

El próximo capítulo legislativo será la sesión extraordinaria del martes en la que prestarán juramento los que se incorporan. Y ese día se deberá resolver las autoridades del cuerpo. Dicen que Lalo Bonino ya no quiere seguir en la Presidencia, también sabe que no cuenta con los votos para presentar batalla... excepto que el peronismo se los ofrezca tal cual ha sucedido en los últimos días. Sin embargo, el concejal macrista no está convencido. Como hace todos los años, el PJ insistirá por la presidencia con el argumento de que si gobiernan la ciudad deberían estar al frente del legislativo. Y en esas charlas también hubo un ofrecimiento a Mársico para que se sume a la estrategia. ¿Con qué podrían seducir al edil del PDP? Cediéndole la prosecretaría...

Bottero no dijo que quiere ser el presidente del Concejo, pero avisó que si lo apoyan, se hace cargo.