Oscar Vicente, mucho más que un hombre de negocios

Oscar Vicente (1938-2019) pertenecía a esa clase de personas que no olvidan su pasado. Hacía de esa memoria un motivo de orgullo y motor de vida. Falleció el 3 de diciembre. Tenía 81 años.

Si bien su caso es el del niño nacido en un ambiente de necesidades que a fuerza de voluntad y esmero logra abrirse camino en el gran mundo empresario, lo que más destacaba la figura de este hombre corpulento y de modales campechanos era su permanente evocación de un tramo de la vida al que no renunciaba, pues entendía que allí estaban sus raíces, la esencia de su verdadero ser.

Desde 1993, como Vicepresidente y Presidente de la Organización No Gubernamental Casa Argentina en Jerusalem y desde 1995 en la nómina de honor de la Fundación Raoul Wallenberg articuló de modo ejemplar actividades que apuntan en la dirección de un tópico sobre el cual mucho se habla pero poco se trasunta en hechos concretos: el trabajo en sociedad entre una corporación de negocios y una Organización No Gubernamental.

En esos ámbitos de realizaciones y reflexiones en torno a problemáticas complejas el ingeniero Vicente modelaba un perfil de organización educativa y solidaria junto a otros dos empresarios que se abrieron camino a fuerza de trabajo y perseverancia: Baruj Tenembaum, un gaucho judío nacido en Las Palmeras, una de las colonias del Barón Hirsch en la provincia de Santa Fe y Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América.

Frutos de ese esfuerzo mancomunado son, entre otros acontecimientos, el fresco del artista Raúl Soldi en la Basílica de la Anunciación en Nazareth; los programas "Justos entre las Naciones", "La Diplomacia y el Holocausto" y "Casas de Vida", iniciativas que procuran destacar las figuras y las obras de personas no judías que salvaron a judíos durante el Holocausto. En 1995 Vicente, representando a las ONG mencionadas se entrevistó con el Papa con Juan Pablo II en el Vaticano. Había acompañado a la señora Emilie Schindler, la esposa del héroe del film La Lista de Schindler, de Steven Spielberg. La foto de ese momento cardinal de su vida siempre estaba a la vista en su oficina, y en su casa.

En 1996, en la Organización de Estados Americanos, en Washington DC, en su condición de miembro fundador de la Fundación Raoul Wallenberg, acompañó al consagrado escritor Adolfo Bioy Casares para distinguirlo con una condecoración y presentar un nuevo programa educativo. Paradojas de la vida: Vicente se había criado en campos del abuelo de Bioy en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, ayudando a su padre, dueño de un boliche, y en el ordeñe, antes del amanecer.

En 1997 presidió, junto al Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, la ceremonia de descubrimiento del Mural Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto instalado desde entonces dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Oscar Vicente encarnó una vida de logros espirituales y educativos, más allá del mundo de los negocios.

Se ha ido un líder. En el más noble y auténtico sentido de la palabra.

Fundación Raoul Wallenberg

Nueva York

www.raoulwallenberg.net