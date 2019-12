“Debían entender que la realidad de los Bomberos no es buena”

Este jueves se desarrolló la última sesión ordinaria del Concejo Municipal con su actual composición, donde fue aprobada una ordenanza impulsada por el concejal que deja su banca, Hugo Menossi y que establece la asignación de un recurso municipal que durante dos años será destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, con el fin de asistir al pedido del Cuerpo de Bomberos, en especial para la compra de nuevos trajes que reemplacen a los que ya están vencidos; además del mantenimiento y buen funcionamiento de las unidades móviles de la institución.

En el recinto estuvieron presenciando este debate los integrantes de la agrupación de Bomberos Voluntarios, sus familiares, y el Jefe Andrés Baldessari y el presidente de la Asociación, Miguel Gómez.

El proyecto original disponía que el 1,5% de la recaudación mensual en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección, de manera permanente sea destinado a la Asociación, pero para lograr el consenso y que salga la ordenanza el proyecto fue modificado, estableciendo que el porcentaje destinado será del 0,5 y por el plazo de 2 años.

Se dispuso también que la rendición de cuentas sobre el uso del dinero deberá ser efectuada ante una Comisión de Seguimiento que integrarán representantes del Concejo Municipal, así como un representante del Departamento Ejecutivo y de la propia Asociación.



LA PALABRA DE LOS CONCEJALES

“Asociaciones de Bomberos Voluntarios de otras partes del país viven situaciones distintas, también muy complejas, hay que entender que el sistema bomberil está en crisis. Aquí los referentes de nuestra Asociación vinieron y se reunieron con nosotros y con el intendente para contarnos el delicado momento que están atravesando, sin ir más lejos soportan 1.200 grados a los trajes y ellos los tienen vencidos”, dijo Menossi al hacer uso de la palabra.

“Tenemos que hacer algo con esto, hace algún tiempo el intendente decidió destinar por decreto la suma de 19.000 pesos y hoy realiza el municipio un aporte de 42.000 pesos, y seguimos en la misma situación porque no alcanza. Lo de la lucha contra el fuego es lo más elocuente que llevan a cabo pero sus servicios y las aristas en las que los bomberos voluntarios participan de manera voluntaria y donde se les solicita ayuda son muchas”, agregó el edil autor del proyecto.

Por su parte el radical Leonardo Viotti dijo: “trabajamos muchísimo para conseguir esto y lo que ocurría en muchos lugares nos hacía pensar la importancia de su servicio. Llegamos a este acuerdo para que el municipio haga este aporte por 24 meses. Nuestra responsabilidad es garantizar la transparencia en el Estado y lo trabajamos todos los bloques y logramos el consenso”.

Jorge Muriel también hizo uso de la palabra y señaló, “quién podría estar en desacuerdo con esto, si son bomberos y encima son voluntarios. La ciudad va creciendo y las necesidades se fueron multiplicando. Además Muriel propuso modificar dos artículos, pero no recibió el acompañamiento de la oposición.

Mársico a su vez resaltó la figura de Hugo Menossi y el empeño que puso a la hora de defender y lograr que este proyecto saliera por ordenanza; “dimos menos de lo que proponía el proyecto original en el afán de llegar a un consenso y para que después no nos digan que queremos desfinanciar al municipio, como se dice siempre usando ese latiguillo”.

En tanto la radical Alejandra Sagardoy aclaró que si tanto demoró la aprobación de este proyecto “entre otras cosas era porque el dinero, es dinero público y la pregunta que me hacía es de quién es la responsabilidad de que ellos presten un servicio con los trajes vencidos”.

Finalmente se pasó a un cuarto intermedio para que todos los presentes que aplaudieron la aprobación de la ordenanza pudieran pasar al frente y hacer uso de la palabra.