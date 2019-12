Alexis Niz es uno de los tantos refuerzos que llegaron a Atlético de Rafaela para afrontar la Primera Nacional. Volvió a Alberdi tras su alejamiento allá por el 2015 con paso por Sarmiento de Junín y Tigre. Tras la primera parte del campeonato consumada, y el gran cierre de año que tuvo el equipo, el defensor aseguró: “Estoy muy contento de cerrar el año de esta manera, cumplimos el objetivo que teníamos de entrar a la Copa Argentina, estamos contentos, ahora a disfrutar de las vacaciones”.



La ‘Crema’ se despidió como lo deseaban todos, ganando, demostrando superioridad ante el rival, manteniendo el arco en cero: “Salió todo redondo”, aseguró el ‘Toto’, que luego agregó: “Pudimos ganar, pudimos hacer goles que en partidos anteriores nos venía costando, se mantuvo la valla invicta que hacía bastante no se podía hacer. Todo muy lindo”.



El Monumental estalló de alegría con el triunfo por 2 a 0 ante el ‘Funebrero’, y sobre el final mismo del encuentro, ya con la victoria en el bolsillo, el pase a la Copa Argentina consumado los hinchas se hicieron escuchar. En relación a ello, el defensor reconoció: “La gente apoya de la mejor manera siempre, estamos todos ilusionados, tanto el hincha como nosotros, tenemos con qué ilusionarnos, es fundamental, el material está. Ahora a descansar y el año que viene pensar en entrar al reducido o apuntar a ascender directo”



En relación al análisis del encuentro, Niz comentó: “En el PT jugamos bien, los llevamos por delante, tuvimos muchas situaciones claras pero nos fuimos al entretiempo sabiendo que habíamos hecho las cosas bien y que ya iba a llegar el gol, había que tener paciencia, no volvernos locos, que tarde o temprano iba a llegar, gracias a dios llegó y ahora a disfrutar”.



Los 21 puntos conseguidos en quince presentaciones lo dejaron a las puertas de los cuatro que estarían jugando el reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Queda la mitad de camino por recorrer en 2020 y todo, en esta zona B, viene siendo muy parejo. “

“La verdad que es una categoría muy pareja, quedamos a un punto de quedar entre los cuatro, perdimos algunos puntos inmerecidamente quizás, merecíamos ganar y no se nos pudo dar, ya no hay que lamentarse más, clasificamos a la Copa, estamos ahí del reducido, quedan 15 fechas. Ahora a descansar, después pensar en la pretemporada para cumplir de la mejor manera, preparase para lo duro que va a ser el año que viene y alcanzar el objetivo de meterse entre los cuatro”, apuntó Niz.