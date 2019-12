Reconocimiento a la decisión de no aceptar un relato mentiroso Nacionales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo señaló Patricia Bullrich al referirse al sable que le regaló Gendarmería.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el sable que le regaló la Gendarmería con una frase en referencia al caso de Santiago Maldonado "es un reconocimiento a una decisión de no aceptar un relato mentiroso".

"El sable es un reconocimiento a una decisión tanto mía como del Presidente (Mauricio Macri) de no aceptar un relato mentiroso que desde el primer día quisieron plantear y era la destrucción de una institución", sostuvo la funcionaria nacional en alusión al presente que contenía la frase "No voy a querer hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana".

Y añadió: "Nos pusimos firmes como nunca en la historia, el presidente y su ministra de seguridad dijimos que no se iba a tirar un gendarme por la ventana. La institución sintió que por primera vez en la historia los defendimos a partir de la verdad".

En diálogo con Radio La Red, la futura presidenta del Consejo Nacional del PRO destacó que "la verdad quedó clara" en la causa que investigó la desaparición y posterior muerte del joven artesano.

En referencia al debate que da la Sala IV de Casación Penal sobre el expediente, Bullrich remarcó que "se están discutiendo pequeños detalles que no hacen al fondo".

"Estamos seguros de que esta causa está terminada", destacó.

Finalmente, la ministra de Seguridad le respondió al futuro titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que la referente del PRO "se lleva el sable, pero las denuncias se las quedan la Gendarmería".

"Rossi: yo me hago cargo y me la banco como me la banqué y voy a seguir bancando, como voy a seguir bancando la verdad", concluyó.