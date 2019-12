Concejo Municipal: aprobó el Organigrama Región 06 de diciembre de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana se desarrolló un nuevo encuentro ordinario en el seno del Concejo municipal de esta ciudad, todo dio comienzo con el izamiento de la Bandera nacional tarea que estuvo a cargo del concejal Leandro Lamberti.

Fue aprobada el acta del encuentro anterior y se oyó el informe de presidencia.

A instancias del concejal Fernando Cattaneo por imperio del artículo 62 b del reglamento del cuerpo fueron considerados dos proyectos de Declaración.

El primero cuya autoría corresponde a María José Ferrero y propone que el Concejo Municipal de Sunchales declara de Interés Educativo y Cultural la revista Pluma y Papel. La misma surge con la idea de brindar un espacio de divulgación educativo y cultural, siendo una publicación trimestral, de distribución gratuita, con lenguaje claro, correcto y académico, que se distribuye en las escuelas y está pensado para los niños y jóvenes.

Fundamentos

En cada edición de la revista Pluma y Papel, las escuelas, (que fueron invitadas todas las de la ciudad), que deseen participar, tiene un espacio para contar proyectos que realizaron sus alumnos junto a las docentes, viajes, actividades literarias, exposiciones. Fueron del staff permanente las escuelas: 6368 Juan V.B. Mitri, la escuela 1213 Comunidad Organizada y el CEPA, centro de enseñanza para jóvenes y adultos. También publicaron la Escuela 1212 e Ispi 4003. Es parte también del staff, el Biólogo Andrés G. Jacquat, actualmente cursando su doctorado y becario del Connicet, aportando descubrimientos, nuevos conocimientos, avances, material que aún no fue publicado en libros ya que son muy recientes.Como Biólogo invitado escribió Fernando Moro Cordobés, español que reside temporariamente en Argentina, por razones laborales y especialización.Profesionales de la salud, como odontólogos, nutricionistas ponen su mirada en la prevención de enfermedades.Artistas locales: escritores, dibujantes, músicos, tienen también su espacio para publicar sus obras: Carlos Longoni, Conrado Bocco, Martín Zeballos, y pequeños dibujantes.En el espacio: Cuentos para mirarse, cada cuento nos remite a la historia de vida de alguna personalidad de Sunchales o de la zona.Además cuenta con una zona de juegos y adivinanzas para que los niños puedan entretenerse y divertirse y una página dedicada a comentarios literarios.

la fundamentación fue expuesta por la autora, y sus pares acompañaron la propuesta.

En el mismo momento fue considerado un proyecto de Declaración de Fernando Cattaneo que propone que el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales reconoce a Julio Oscar Primon como Sunchalense Destacado por su amplia trayectoria en el Periodismo y la Locución, luego de haber iniciado su actividad profesional hace mas de 36 años en diversos medios radiales, habiendo trascurrido los últimos 25 años en el Programa Televisivo “Contactos” emitido por la señal de cable de la Ciudad de Sunchales.-Entréguese copia de la presente y diploma correspondiente a Julio Oscar Primon.-

Fundamentos

El Concejo de Sunchales viene desarrollando diversos reconocimientos por la labor y trayectoria de personalidades que se han destacado en el ámbito de la comunidad local.-En ese marco, considero que el Sr. Julio Oscar Primon, periodista y locutor, de holgada y vasta trayectoria en medios de comunicación locales, provinciales u otros, es merecedor de alcanzar su distinción y reconocimiento.-Oscar Primon, nació el 8 de Julio de 1961 en la ciudad de Santa Fe, radicándose en la ciudad de Sunchales desde el año 1992.Si bien es técnico químico de profesión y ha desarrollado una empresa en torno a esa especialidad, siempre abrazó el periodismo como una pasión desarrollándola con gran responsabilidad, compromiso y porfesionalismo. Desde 1983 comenzó a trazar una trayectoria que lo llevó a desenvolverse en múltiples ámbitos y actividades, como Periodista, Locutor, conductor, productor,ente otras experiencias laborales que desarrollo en gran medida en nuestra ciudad, entre otros detalles resaltando a Primón. Al pasarse a votación los ediles dieron el visto bueno.

Se pasó a cuarto intermedio para entregar los correspondientes diplomas a Silvina Candiano, por la revista reconocida y a Oscar Primón y su esposa por el segundo de los proyecto.

Fue aprobado el proyecto del Ejecutivo en relación al nuevo Organigrama Municipal, pero con variadas exposiciones al respecto, Cattaneo enfatizó que es una facultad del Intendente y es respetuoso de esa facultad, efectuó algunas consideraciones calificando de innovador al Organigrama haciendo votos por que esa innovación no quede solo en los nombres y pueda traducirse en acciones.

Oscar Trinchieri coincidió con los dichos de Cattaneo y cuestionó la incorporación de Omar Martínez.

María José Ferrero resaltó la importancia de que los funcionarios sean capaces, idóneos y eficaces.

Por su parte Lamberti manifestó respetar las opiniones y manifestó no compartir los dichos sobre Martínez, recordó las distintas personas, ajenas a la ciudad, que se desempeñaron en las Intendencias de Trinchieri.

Fue aprobado el proyecto de Ordenanza girado por Leandro Lamberti con la

adhesión: Carlos Gómez y Andrea Ochat.

*Crea el Programa de Apoyo a Clubes Sociales, Culturales y Deportivos de la ciudad de Sunchales.

Tras las fundamentaciones y varias exposiciones, se pasó a cuarto intermedio para incorporar un nuevo artículo para que el Ejecutivo regule la puesta en marcha de la Ordenanza.

Andrea Ochat hizo votos para que los clubes sepan valorar esta acción y devuelvan con creces en cuestiones que tienen que ver con lo social

Finalmente fue aprobado un proyecto de Resolución elevado por Oscar Trinchieri.

*Aprueba la designación de Amílcar Ghiano como asesor legal del concejal Trinchieri, cabe recordar Ghiano se desempeñaba como asesor de Cattaneo que ayer concluyó su mandato en el Cuerpo Legislativo.