Se palpita el Argentina Open Deportes 06 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Se presentó el Argentina Open 2020, que se disputará del 8 al 16 de febrero, con la presencia de Martín Jaite, director del evento, Martín Hughes, director de Tennium -dueño de la fecha del certamen-, Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, Diego Schwartzman, mejor tenista nacional ubicado en el ranking (15°), y Francisco Cerúndolo, actual 248° del mundo.

A pesar de la caída que sufrió el peso con respecto al dólar estadounidense durante 2019, el ATP de Buenos Aires contará con Dominic Thiem (5°) y Matteo Berrettini (8°) como principales estrellas para llenar la marquesina. "Nunca dudamos en hacer el torneo a pesar de las dificultades económicas", sentenció Jaite. Y agregó: "No es fácil traer a dos top 10 cuando tenés torneos en Estados Unidos y Europa, lo bueno es que el torneo ya tiene su tradición".

Thiem jugará el torneo por cuarta vez, con un tremendo récord de 11-1, producto de los títulos en 2016 (triunfo incluido sobre Rafael Nadal) y 2017. Berrettini, reciente semifinalista del US Open, dirá presente por primera vez en Buenos Aires, buscando mantener el dominio italiano tras el título de Marco Cecchinato en 2019.

Más allá de los inconvenientes, los organizadores remarcaron que se continuarán con las obras para seguir brindándole una mayor comodidad al espectador. Además, señalaron que están "muy bien considerados con respecto a la ATP".

Por otro lado, la organización confirmó otro jugador que enaltecerá el nivel de juego en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Tal es el caso de Guido Pella (25°), quien defenderá las semifinales alcanzadas esta temporada. Asimismo, el que no vendrá al país será el croata Borna Coric (28°)